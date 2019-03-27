Вкус к жизни: в России разрабатывают фастфуд для пенсионеров
Эксперты сомневаются, что обогащенные витаминами спецпродукты обретут популярность у пожилых.
Эксперты сомневаются, что обогащенные витаминами спецпродукты обретут популярность у пожилых.
На российских прилавках вскоре могут появиться обогащенные витаминами продукты с пометкой «для пожилых». При этом они будут уже готовы или не потребуют особых усилий при приготовлении. Рецептуры таких продуктов уже разрабатывается в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания, сообщили «Известиям» в организации. Однако эксперты сомневаются, что новинка будет иметь успех у пенсионеров — по их мнению, такие продукты должны быть доступными для людей с невысоким доходом.
Планы по разработке специальной еды для пенсионеров, которая будет обладать высокой пищевой ценностью (то есть богата макро- и микроэлементами) и проста в приготовлении, зафиксирована в «дорожной карте» первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. За выполнение этого пункта отвечают Роспотребнадзор и Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦ питания).
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный
Это могут быть белковые смеси, овощные, замороженные блюда. От тех, что уже есть в магазинах сейчас, они будут отличаться тем, что обогащены витаминами.
Продукция для пенсионеров будет соответствовать принципам здорового питания и способствовать устранению дефицита микро- и макронутриентов, добавила ученый секретарь ФИЦ питания Елена Смирнова.
— В ходе исследований фактического питания населения России установлено, что большинство пожилых испытывают недостаток различных микронутриентов. Такой дефицит можно компенсировать, включив недостающие вещества в пищевые продукты ежедневного потребления, — рассказала она.
|Справка «Известий»
|Микронутриенты — пищевые вещества (витамины, минеральные вещества и микроэлементы), которые содержатся в пище в очень малых количествах — миллиграммах или микрограммах. Они не являются источниками энергии, но участвуют в усвоении пищи, регуляции функций, осуществлении процессов роста, адаптации и развития организма.
|Макронутриенты — пищевые вещества (белки, жиры и углеводы), необходимые человеку в количествах, измеряемых граммами. Они обеспечивают пластические, энергетические и иные потребности организма.
В Минздраве не смогли оперативно предоставить ответ на вопрос «Известий», участвует ли ведомство в разработке рецептур продуктов для пенсионеров. Однако это уже не первый случай, когда власти хотят поправить здоровье россиян с помощью еды. Например, ранее Минздрав и Роспотребнадзор выступали с предложением йодировать всю соль для профилактики заболеваний щитовидной железы.
В первую очередь в рационе многих пожилых людей не хватает белков, и именно их дефицит приводит к разрушению и дряхлению мышечной ткани, объяснил «Известиям» руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков. Выходом могут стать популярные у бодибилдеров белковые смеси или их аналоги, но убедить пожилых людей включить их в рацион будет проблематично, считает диетолог.
Альтернативой, по его словам, может быть употребление разнообразной богатой белками пищи — мяса, рыбы и творога. Нормой считается потребление не менее 1 г белка на килограмм веса в день, сказал эксперт. Например, этому примерно соответствует 100 г пятипроцентного творога, 170 г говядины и 150 г рыбы.
Производством «фастфуда для пожилых» займутся частные компании, уточнил Виктор Тутельян. Их перечень, по его словам, пока не определен. При этом в Роспотребнадзоре оперативно не ответили на вопросы «Известий» о том, как новые продукты будут попадать на рынок.
В России есть потенциал для производства обогащенных продуктов для пенсионеров, однако важно, чтобы они были доступны по цене, отметил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей и поставщиков пищевых продуктов, в том числе «Мистраль», «Макфа», «Останкино» и др.) Дмитрий Леонов:
Мы должны выпустить на рынок новый высококачественный продукт по низкой цене. В условиях слабой покупательной способности (а пенсионеры — наиболее уязвимая в этом плане категория граждан) и тотальной акционной зависимости населения производить такой продукт может быть выгодно только при условии введения неких финансовых льгот для предприятия. Это могут быть дотации со стороны государства, налоговые каникулы, сниженные ставки.
Также нужно решить вопрос с каналами сбыта такой продукции, отметил эксперт. Торговые сети заинтересованы в продажах высокомаржинальных продуктов, коими продукты для пенсионеров не могут являться по определению, пояснил Дмитрий Леонов. Выходом может стать обязанность для магазинов выделять квоту на полке, предположил эксперт. Он обратил внимание, что потребуется и кампания по продвижению новинок: пожилые люди, как правило, отдают предпочтение традиционным продуктам и устоявшимся пищевым привычкам.
Одна из последних внедренных разработок — концентрат киселя с витаминами и инулином, сообщила Елена Смирнова. Этот напиток предназначен для диетического лечебного питания людей с синдромом раздраженного кишечника.
По статистике, этим заболеванием страдает каждый пятый человек, а у пожилых пациентов оно встречается еще чаще, отметила она.
Стоит отметить, что в магазинах этот кисель стоит 190−200 рублей за 120 г. Недиетические аналоги стоят меньше 50 рублей, а лечебные — как правило, дороже 300 рублей за упаковку. Поэтому основной аудиторией новых продуктов для пожилых людей могут стать возрастные потребители, живущие в мегаполисах, предположил член гильдии маркетологов Николас Коро:
Например, у московских пенсионеров есть деньги, интерес и желание попробовать
что-тоновое. Этим они отличаются от сверстников в малых населенных пунктах.
По его мнению, важно максимально деликатно подойти к маркировке о том, что продукт предназначен для пожилых людей — многие не готовы мириться с наступающей старостью, и неосторожное информирование может вызвать негативную реакцию.