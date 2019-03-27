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03:22 (мск), источник: РИА Новости

«Роскосмос» анонсировал первый в 2019 году запуск с космодрома Восточный

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Запуск метеорологического спутника «Метеор-М» номер 2−2 ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный планируется осуществить через три месяца, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Роскосмоса.

Источник: РИА Новости

В декабре 2018 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в 2019 году с Восточного будет осуществлен всего один космический запуск со спутником «Метеор», так как французская компания Arianespace отказалась от предложения госкорпорации провести с Восточного в 2019 году два старта с британскими космическими аппаратами OneWeb.

«Дата пуска “Метеора” 27 июня с Восточного», — сказал собеседник агентства.

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Как сообщили РИА Новости в компании «Главкосмос пусковые услуги», совместно с «Метеором» на орбиту планируется вывести более 40 малых спутников по контрактам «Главкосмоса» и «Главкосмос пусковые услуги».

Ранее директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк сообщил РИА Новости, что совместно с европейскими странами готовятся к запуску в июне-июле с Восточного несколько малых научных космических аппаратов, которые полетят вместе со спутником «Метеор».

Запуск «Метеора-М» номер 2−2 намечался на конец 2018 года, но был перенесен на весну-лето 2019 года из-за неготовности космического аппарата.

Всего с апреля 2016 года с Восточного выполнено четыре запуска, один из которых в декабре 2017 года со спутником «Метеор-М» номер 2−1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.

В сентябре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на Восточном начинается активная пусковая программа и в 2019 году с него планируется провести не менее пяти стартов. Названия космических аппаратов и сроки запусков он не уточнил.

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