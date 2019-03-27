«Роскосмос» анонсировал первый в 2019 году запуск с космодрома Восточный
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Запуск метеорологического спутника «Метеор-М» номер 2−2
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Запуск метеорологического спутника «Метеор-М» номер 2−2
В декабре 2018 года источник РИА Новости в
«Дата пуска “Метеора” 27 июня с Восточного», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в компании «Главкосмос пусковые услуги», совместно с «Метеором» на орбиту планируется вывести более 40 малых спутников по контрактам «Главкосмоса» и «Главкосмос пусковые услуги».
Ранее директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк сообщил РИА Новости, что совместно с европейскими странами готовятся к запуску в
Запуск «Метеора-М» номер 2−2 намечался на конец 2018 года, но был перенесен на
В сентябре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на Восточном начинается активная пусковая программа и в 2019 году с него планируется провести не менее пяти стартов. Названия космических аппаратов и сроки запусков он не уточнил.