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05:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Шнуров пожаловался прокурорам на угрозы от продюсера «Ласкового мая»

Адвокат российского исполнителя, лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку высказываний продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Поводом для обращения стало обещание Разина в Instagram выплатить «премию» в размере пяти миллионов рублей и предоставить последующую защиту в суде «тому из коренных москвичей, кто любит Москву и разобьет этому подонку (Шнурову) рожу». В настоящее время данный пост удален.

Добрынин попросил и.о. руководителя столичного надзорного ведомства Олега Манакова провести прокурорскую проверку и принять необходимые меры для защиты певца.

Он обратил внимание на то, что утверждение Разина может оказаться уголовно наказуемым деянием — склонением к совершению преступления путем подкупа.

Также адвокат направил обращение в Следственный комитет. Он попросил провести проверку в связи с возможным призывом Разина к насилию над гражданами.

Поводом для недовольства продюсера «Ласкового мая» стало сравнение Шнуровым в шоу «Z+» Москвы с женским половым органом, а Санкт-Петербурга — с мужским. Как выяснил «Советский спорт», после этого выпуска руководство футбольного клуба «Зенит» приняло решение о закрытии и переформатировании видеоканала.

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