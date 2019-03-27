Умер актер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»
Грузинский артист театра и кино скончался в Тбилиси на 88-м году жизни.
Грузинский артист театра и кино скончался в Тбилиси на 88-м году жизни.
Грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили, одной из самых известных работ которого стала роль графа Калиостро в фильме «Формула любви», умер в Тбилиси в возрасте 87 лет. Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Мгалоблишвили работал в драматическом театре имени Котэ Марджанишвили с 1954 года. Амплуа актера были отрицательные персонажи.
В своем первом фильме Мгалоблишвили снялся в 1958 году. Преимущественно он работал с грузинскими режиссерами. Самой запомнившейся и выдающейся его ролью в кино стал граф Калиостро в комедии Марка Захарова «Формула любви».
Мгалоблишвили стал заслуженным артистом Грузии в 1976 году и народным артистом в 1979 году.