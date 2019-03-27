Россияне остались без общих ценностей
Социологи прогнозируют электоральные проблемы для политиков.
Социологи прогнозируют электоральные проблемы для политиков.
В российском обществе нет ценностей, которые могли бы консолидировать значительные группы граждан, считают социологи исследовательской группы ЦИРКОН. Общими ценностями остаются здоровье (76%) и семейное счастье (62%). Подобное состояние общества создает серьезные электоральные проблемы для политиков, говорит глава ЦИРКОНа Игорь Задорин.
Российское «общество очень фрагментировано по ценностям», поэтому они не смогут «стать теми скрепами», которые способны обеспечить консолидацию россиян, говорится в исследовании социологов группы ЦИРКОН, изучавшей возможности «ценностной солидарности» в российском обществе. 75% респондентов заявили, что готовы «объединяться для совместных действий с другими людьми, если их идеи и интересы совпадают». Главным совместным действием, в котором проявилась эта готовность в последние
Граждане, имеющие определенные ценности, могут не всегда их придерживаться. Так, среди респондентов, имеющих либеральные ориентиры, 37% ратуют за запрет абортов, а 19% — за запрет усыновления детей иностранцами. Поэтому группы с непротиворечивым набором ценностей «очень маленькие — 3−4%», констатирует господин Задорин: «Ценностей, по которым может быть общественный консенсус, очень немного: здоровье (76%) и семейное счастье (62%)». «Свободу и независимость» особо важными ценностями считают лишь 38% граждан, «любовь к родине» — 18%.
Подобное состояние общества создает проблемы для политиков. «Ориентация на внятные идеологические позиции гарантирует только 3−4% определенного электората, что вынуждает к популизму некоторых политиков, чтобы получить хоть
Виктор Хамраев