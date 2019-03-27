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14:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Россияне остались без общих ценностей

Социологи прогнозируют электоральные проблемы для политиков.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В российском обществе нет ценностей, которые могли бы консолидировать значительные группы граждан, считают социологи исследовательской группы ЦИРКОН. Общими ценностями остаются здоровье (76%) и семейное счастье (62%). Подобное состояние общества создает серьезные электоральные проблемы для политиков, говорит глава ЦИРКОНа Игорь Задорин.

Российское «общество очень фрагментировано по ценностям», поэтому они не смогут «стать теми скрепами», которые способны обеспечить консолидацию россиян, говорится в исследовании социологов группы ЦИРКОН, изучавшей возможности «ценностной солидарности» в российском обществе. 75% респондентов заявили, что готовы «объединяться для совместных действий с другими людьми, если их идеи и интересы совпадают». Главным совместным действием, в котором проявилась эта готовность в последние два-три года, оказались президентские и думские выборы (их назвали 48% опрошенных). На субботники пошли 26%, безвозмездную помощь людям в трудной ситуации оказывали 9%. На митинги вышли 2%, и столько же подключались к работе общественных организаций. Не воспринимается большинством как основа возможной консолидации и религия.

Граждане, имеющие определенные ценности, могут не всегда их придерживаться. Так, среди респондентов, имеющих либеральные ориентиры, 37% ратуют за запрет абортов, а 19% — за запрет усыновления детей иностранцами. Поэтому группы с непротиворечивым набором ценностей «очень маленькие — 3−4%», констатирует господин Задорин: «Ценностей, по которым может быть общественный консенсус, очень немного: здоровье (76%) и семейное счастье (62%)». «Свободу и независимость» особо важными ценностями считают лишь 38% граждан, «любовь к родине» — 18%.

Подобное состояние общества создает проблемы для политиков. «Ориентация на внятные идеологические позиции гарантирует только 3−4% определенного электората, что вынуждает к популизму некоторых политиков, чтобы получить хоть сколько-нибудь значимые электоральные объемы», — считает глава ЦИРКОНа. В то же время эта фрагментарность открывает поле для политического креатива, говорит он: «Управленцы должны понять, что некогда большие общественные образования распались на маленькие: вместо “пенсионеры” теперь появились десять типов пенсионеров, вместо “бюджетники” — десять типов бюджетников». Власти есть над чем работать, «добиваясь консолидации общества, которое стало сложным», считает глава ЦИРКОНа. Впрочем, ценностная фрагментация общества удобна для власти тем, что она вольна принимать любое решение, так как среди граждан нет ни одной массовой группы, которая могла бы оказать давление на власть. Но такое поведение управленцев уместно, только «если не предполагается развитие страны», уверен Игорь Задорин.

Виктор Хамраев

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