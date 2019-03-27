Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Ранее Фатыхова в присутствии сотрудников ответила на вопрос члена Совета по правам человека Натальи Евдокимовой, какова зарплата работников роддома.
По ее словам, неонатологи получают 66,5 тысячи рублей, акушерки 35,4 тысячи, а детские медсестры — 29,5 тысячи.
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Фатыхова пояснила, что имела в виду среднюю зарплату.
Высчитывается сто сотрудников, прибавляется зарплата и делится на сто сотрудников. У кого-то меньше, у кого-то больше.
Альбина Фатыхова Директор Салаватского городского родильного дома
Фатыхова добавила, что подчиненные «прекрасно знают» размер зарплат — в их расчетных листах записано, за что они получили и сколько заработали.
Назвать максимальные и минимальные зарплаты директор отказалась, сославшись на требования законодательства. Свою зарплату Фатыхова тоже не назвала, заявив, что эта информация — «коммерческая тайна».
Фатыхова дала свою оценку произошедшему, заявив, что выражать свои эмоции — право сотрудников.
Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель.
Реакция СПЧ
В Совете по правам человека при президенте России пообещали разобраться в ситуации. По словам Евдокимовой, зарплаты акушеров в роддоме «намного ниже, чем было заявлено», а у медработников нет страховых льгот.
По ее словам, когда ей отвечали на вопрос, то сначала сказали, что размер зарплаты — на уровне 58 тысяч рублей. «Видимо, здесь как раз подогнали число под региональный уровень в плане выполнения майского указа», — пояснила она.
При этом сотрудники заявляют, что получают 10, 14, 23 и 28 тысяч рублей, добавила Евдокимова.
Такая ситуация, как отметила член СПЧ, ведет к увольнениям, при этом утечка кадров влечет увеличение нагрузки на оставшихся специалистов, что, в свою очередь, становится причиной новых увольнений.
Евдокимова пообещала в среду встретиться с представителями властей Башкирии для обсуждения сложившейся обстановки.
Как передает «Пятый канал», персонал учреждения на протяжении год борется с решением местных властей отдать его в концессию, так как переход в частные руки лишил их медицинского стажа и льгот.