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06:04 (мск), источник: РИА Новости

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Директор Салаватского городского родильного дома в Башкирии Альбина Фатыхова назвала смех подчиненных во время ее отчета о средних заработках по учреждению «выступлением на публику». Такой комментарий она дала радиостанции «Говорит Москва».

Источник: РИА "Новости"

Ранее Фатыхова в присутствии сотрудников ответила на вопрос члена Совета по правам человека Натальи Евдокимовой, какова зарплата работников роддома.

По ее словам, неонатологи получают 66,5 тысячи рублей, акушерки 35,4 тысячи, а детские медсестры — 29,5 тысячи.

Медики встретили слова начальницы смехом и аплодисментами.

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Фатыхова пояснила, что имела в виду среднюю зарплату.

Высчитывается сто сотрудников, прибавляется зарплата и делится на сто сотрудников. У кого-то меньше, у кого-то больше.
Альбина Фатыхова
Директор Салаватского городского родильного дома
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Фатыхова добавила, что подчиненные «прекрасно знают» размер зарплат — в их расчетных листах записано, за что они получили и сколько заработали.

Назвать максимальные и минимальные зарплаты директор отказалась, сославшись на требования законодательства. Свою зарплату Фатыхова тоже не назвала, заявив, что эта информация — «коммерческая тайна».

Фатыхова дала свою оценку произошедшему, заявив, что выражать свои эмоции — право сотрудников.

Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель.

Реакция СПЧ

В Совете по правам человека при президенте России пообещали разобраться в ситуации. По словам Евдокимовой, зарплаты акушеров в роддоме «намного ниже, чем было заявлено», а у медработников нет страховых льгот.

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По ее словам, когда ей отвечали на вопрос, то сначала сказали, что размер зарплаты — на уровне 58 тысяч рублей. «Видимо, здесь как раз подогнали число под региональный уровень в плане выполнения майского указа», — пояснила она.

При этом сотрудники заявляют, что получают 10, 14, 23 и 28 тысяч рублей, добавила Евдокимова.

Такая ситуация, как отметила член СПЧ, ведет к увольнениям, при этом утечка кадров влечет увеличение нагрузки на оставшихся специалистов, что, в свою очередь, становится причиной новых увольнений.

Евдокимова пообещала в среду встретиться с представителями властей Башкирии для обсуждения сложившейся обстановки.

Как передает «Пятый канал», персонал учреждения на протяжении год борется с решением местных властей отдать его в концессию, так как переход в частные руки лишил их медицинского стажа и льгот.

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