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13:16 (мск), источник: Esquire

«Писающий мальчик» тратил до 2500 литров питьевой воды ежедневно. Об этом не подозревали 400 лет

Власти Брюсселя исправили это с помощью замкнутой системы циркуляции воды.

Источник: Reuters

Инженерные службы Брюсселя обнаружили, что знаменитая статуя «Писающей мальчик» ежедневно расходует впустую от 1000 до 2500 литров чистой питьевой воды. Об этом сообщает The Guardian.

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На это обратил внимание специалист по энергетике Реджис Калленс (Régis Callens), который устанавливал на фонтан счетчик. По его словам, на протяжении 400 лет никто не подозревал, что «Писающий мальчик» потребляет такое же количество питьевой воды, как 10 бельгийских семей.

Решить проблему власти города решили с помощью замкнутой системы циркуляции воды, которая позволит «Писающему мальчику» повторно использовать воду, которую он уже вылил.

Статуя «Писающего мальчика» появилась в Брюсселе в XVII веке. Она является одной из самых знаменитых достопримечательностей города.

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