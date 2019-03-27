Щедрый клиент ресторана раздал официантам тысячи долларов
В американском штате Мэн посетители ресторана дали официантам огромные чаевые. Об этом сообщает Associated Press.
В американском штате Мэн посетители ресторана дали официантам огромные чаевые. Об этом сообщает Associated Press.
По словам одной из официанток, в ресторане обедали мужчина и женщина, которых там прежде не видели. Они вели себя дружелюбно и не создавали трудностей для сотрудников. Их счет составил 48 долларов (3,2 тысячи рублей).
После обеда посетитель позвал менеджера. Официантка опасалась, что он хочет пожаловаться
Обычно в американских ресторанах дают на чай не более 20 процентов от счета, поэтому ожидалось, что пара заплатит официантке 9,6 доллара (около 600 рублей), то есть в 220 раз меньше.