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14:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Щедрый клиент ресторана раздал официантам тысячи долларов

В американском штате Мэн посетители ресторана дали официантам огромные чаевые. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: Free-Photos/СС0

По словам одной из официанток, в ресторане обедали мужчина и женщина, которых там прежде не видели. Они вели себя дружелюбно и не создавали трудностей для сотрудников. Их счет составил 48 долларов (3,2 тысячи рублей).

После обеда посетитель позвал менеджера. Официантка опасалась, что он хочет пожаловаться из-за бокала с вином, который у него по ошибке забрали. Вместо этого мужчина вручил менеджеру две тысячи долларов (132 тысячи рублей) и попросил поделить их между подчиненными.

WOW! So awesome, we had to share! Thank you to the kind gentleman who came in for dinner tonight and had such a great...

Опубликовано Silver Street Tavern & Restaurant Суббота, 23 марта 2019 г.

Обычно в американских ресторанах дают на чай не более 20 процентов от счета, поэтому ожидалось, что пара заплатит официантке 9,6 доллара (около 600 рублей), то есть в 220 раз меньше.

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