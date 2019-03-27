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13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии расцвела сакура (фото)

Согласно старинной легенде, традиция любоваться цветами продлевает жизнь до ста лет.

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12
фотографий
12
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27 марта отмечают Праздник цветения сакуры. В Японии уже вовсю наслаждаются незабываемым зрелищем.

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Древнюю японскую традицию любоваться цветами называют ханами. Согласно старинной легенде, она продлевает жизнь до ста лет.

Сезонный «парад» цветов открывает цветение умэ — японской сливы. Оно охватывает сначала префектуру Сидзуока и Одаваре, а затем и другие регионы. Цветение японской сливы длится всего 7−10 дней.

Следующей расцветает сакура. Когда на «контрольном» дереве распускается пять-шесть цветов, в стране объявляется День открытия цветов. Пик цветения, когда раскрывается 80% цветов, в южных регионах Японии приходится на начало-середину апреля.

В начале мая фронт цветения сакуры перемещается на Курильские острова и остров Сахалин.

Анна Лысенко

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