В Японии расцвела сакура (фото)
Согласно старинной легенде, традиция любоваться цветами продлевает жизнь до ста лет.
Согласно старинной легенде, традиция любоваться цветами продлевает жизнь до ста лет.
27 марта отмечают Праздник цветения сакуры. В Японии уже вовсю наслаждаются незабываемым зрелищем.
Древнюю японскую традицию любоваться цветами называют ханами. Согласно старинной легенде, она продлевает жизнь до ста лет.
Сезонный «парад» цветов открывает цветение умэ — японской сливы. Оно охватывает сначала префектуру Сидзуока и Одаваре, а затем и другие регионы. Цветение японской сливы длится всего 7−10 дней.
Следующей расцветает сакура. Когда на «контрольном»
В начале мая фронт цветения сакуры перемещается на Курильские острова и остров Сахалин.
Анна Лысенко
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