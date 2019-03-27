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14:43 (мск), источник: Esquire

Учительница из Барнаула, уволившаяся из-за фото в купальнике, будет преподавать педагогам правила поведения в соцсетях

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которой пришлось уволиться из школы из-за фото в купальнике, будет преподавать для педагогов правила поведения в соцсетях. Об этом рассказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

По его словам, Кувшинниковой предложили разработать модуль «Безопасное ведение соцсетей для учителей» и вести такую программу в местном институте повышения квалификации педагогов. Женщина согласилась.

Помимо этого Кувшинниковой предложили на выбор три варианта работы в краевой системе образования, но она пока не приняла решения по этому поводу.

Скандал вокруг Татьяны Кувшинниковой разгорелся в феврале из-за фотографий педагога на ее личной странице во «ВКонтакте». На снимках учительница была изображена в коротком вечернем платье и в купальнике. По словам самой Кувшинниковой, фото были сделаны в рамках поддержки Универсиады в Красноярске, так как сама она является членом Федерации зимнего плавания.

Директор школы № 13 Людмила Кузнецова, где работала Кувшинникова, сочла снимки «пятном на репутации школы» и потребовала, чтобы учительница написала заявление об увольнении.

Сначала за Кувшинникову заступились родители учеников, но в марте она ушла по собственному желанию из-за травли. По ее словам, все это время коллеги «не здоровались, косо смотрели» и обвиняли ее в том, что она «вынесла мусор из избы».

Читайте также: Увольнение учительницы за фото в купальнике признали ошибкой

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