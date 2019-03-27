Учительница из Барнаула, уволившаяся из-за фото в купальнике, будет преподавать педагогам правила поведения в соцсетях
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которой пришлось уволиться из школы
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которой пришлось уволиться из школы
По его словам, Кувшинниковой предложили разработать модуль «Безопасное ведение соцсетей для учителей» и вести такую программу в местном институте повышения квалификации педагогов. Женщина согласилась.
Скандал вокруг Татьяны Кувшинниковой разгорелся в феврале
Директор школы № 13 Людмила Кузнецова, где работала Кувшинникова, сочла снимки «пятном на репутации школы» и потребовала, чтобы учительница написала заявление об увольнении.
Сначала за Кувшинникову заступились родители учеников, но в марте она ушла по собственному желанию
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