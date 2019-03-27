Мать и дочь из США выглядят как сестры-близнецы (фото)
Определить, кто из них кто, будет совсем не просто.
Определить, кто из них кто, будет совсем не просто.
57-летняя Шерон Гаус и 34-летняя Андреа Мальчевски наверняка смогут подменить друг друга в любой ситуации, и этого никто не заметит. А все потому, что мать и дочь выглядят как
Шерон живет в Вашингтоне, а ее дочь Андреа с мужем и двумя дочерьми — на Гавайях. Обе они работают парикмахерами и тщательно следят за своей внешностью. Когда женщины встречаются, то вместе ходят на тренировки в спортзал и за покупками.
Такая схожесть очень радует мать и дочь: они даже специально увеличивают ее, делая одинаковые стрижки и покупая вещи в одном стиле.
57-летняя Шерон призналась журналистам, что секрет ее молодости заключается в правильном питании и тщательном уходе за собой. Помимо дочери-«близняшки» у Шерон также есть 32-летний сын и двое внуков.
Екатерина Гура