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15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мать и дочь из США выглядят как сестры-близнецы (фото)

Определить, кто из них кто, будет совсем не просто.

57-летняя Шерон Гаус и 34-летняя Андреа Мальчевски наверняка смогут подменить друг друга в любой ситуации, и этого никто не заметит. А все потому, что мать и дочь выглядят как сестры-близнецы, без какого-либо намека на 23-летнюю разницу в возрасте.

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Шерон живет в Вашингтоне, а ее дочь Андреа с мужем и двумя дочерьми — на Гавайях. Обе они работают парикмахерами и тщательно следят за своей внешностью. Когда женщины встречаются, то вместе ходят на тренировки в спортзал и за покупками.

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Такая схожесть очень радует мать и дочь: они даже специально увеличивают ее, делая одинаковые стрижки и покупая вещи в одном стиле.

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57-летняя Шерон призналась журналистам, что секрет ее молодости заключается в правильном питании и тщательном уходе за собой. Помимо дочери-«близняшки» у Шерон также есть 32-летний сын и двое внуков.

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Екатерина Гура

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