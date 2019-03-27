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16:36 (мск), источник: ТАСС

Путин официально закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о включении нового наименования субъекта РФ в статью 65 Конституции РФ. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Включить новое наименование субъекта РФ — Кемеровская область — Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область», — говорится в тексте указа.

В декабре Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил название Кузбасс в качестве второго официального наименования региона. Оно является более популярным среди местного населения. В январе власти области направили в администрацию президента предложение о придании региону второго официального названия.

Название Кузбасс ввел в 1842 году русский ученый, известный геолог Петр Чихачев, который первым сумел оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и составил его карту. Топоним Кемеровская область появился в 1943 году, когда практически весь угольный бассейн и ряд населенных пунктов вокруг него были выделены из Новосибирской области в отдельный субъект.

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