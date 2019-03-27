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15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Историк нашел уникальный документ XIII века под названием «Кто есть кто в Британии»

Хартия долгое время считалась бесследно утерянной.

Старший преподаватель истории средневековья в Бристольском университете доктор Бенджамин Пол обнаружил оригинальную королевскую хартию во время изучения рукописей в Колледже Ушоу.

Документ под названием «Кто есть кто в Британии» был выпущен в Йорке 26 марта 1200 года. На нем стоит печать короля Иоанна, правившего с 1199 до 1216 года.

Считалось, что ценный документ был утерян или уничтожен много веков назад.

В бесценной хартии перечислены богатые и влиятельные бароны с севера Англии, что позволит ученым детальней изучить этот период истории.

Екатерина Гура

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