Историк нашел уникальный документ XIII века под названием «Кто есть кто в Британии»

Старший преподаватель истории средневековья в Бристольском университете доктор Бенджамин Пол обнаружил оригинальную королевскую хартию во время изучения рукописей в Колледже Ушоу.
Документ под названием «Кто есть кто в Британии» был выпущен в Йорке 26 марта 1200 года. На нем стоит печать короля Иоанна, правившего с 1199 до 1216 года.
Считалось, что ценный документ был утерян или уничтожен много веков назад.
В бесценной хартии перечислены богатые и влиятельные бароны с севера Англии, что позволит ученым детальней изучить этот период истории.