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17:32 (мск), источник: RTVi

Павел Лунгин о призыве не показывать 9 мая его фильм про Афганистан: это поведение мракобесов и тех, кто боится правды

Режиссер Павел Лунгин назвал мракобесием требование сенатора Игоря Морозова не допустить выход его фильма «Братство» 9 мая. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Источник: РИА "Новости"

«Вот это вот — поведение мракобесов и поведение людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности», — отметил Лунгин.

Он пояснил, что для него мракобесие — это «только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел».

Картина Лунгина рассказывает о событиях Афганской войны. Режиссер отметил, что Морозов сам попросил показать ему фильм «по-дружески». «Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал», — объяснил режиссер.

По его словам, на показ пришли «уже заряженные негативно люди». «Я почувствовал себя мальчиком для битья на показе. Каждый из присутствующих имел заготовленную негативную речь», — добавил режиссер.

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Сам Морозов мотивировал предложение перенести дату выхода фильма тем, что картина вызвала «неоднозначную реакцию в афганском сообществе». Якобы сенатору приходили жалобы на фильм Лунгина, в основе которого, по словам сенатора, лежат «прямые искажения исторических событий».

Боевое «Братство» Павла Лунгина. Закрытая премьера фильма о войне в Афганистане
Во время загрузки произошла ошибка.
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