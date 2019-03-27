Павел Лунгин о призыве не показывать 9 мая его фильм про Афганистан: это поведение мракобесов и тех, кто боится правды

«Вот это вот — поведение мракобесов и поведение людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности», — отметил Лунгин.
Он пояснил, что для него мракобесие — это «только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел».
Картина Лунгина рассказывает о событиях Афганской войны. Режиссер отметил, что Морозов сам попросил показать ему фильм «по-дружески». «Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал», — объяснил режиссер.
По его словам, на показ пришли «уже заряженные негативно люди». «Я почувствовал себя мальчиком для битья на показе. Каждый из присутствующих имел заготовленную негативную речь», — добавил режиссер.
Сам Морозов мотивировал предложение перенести дату выхода фильма тем, что картина вызвала «неоднозначную реакцию в афганском сообществе». Якобы сенатору приходили жалобы на фильм Лунгина, в основе которого, по словам сенатора, лежат «прямые искажения исторических событий».