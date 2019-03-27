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17:16 (мск), источник: Газета.Ру

«Не хочу сидеть в тюрьме»: врачи бегут из роддома в Салавате

Посмеялись — прослезились: как увольняют врачей роддома Салавата.

Источник: Газета.Ру

Единственный родильный дом в Салавате стал известен на всю страну после того, как его сотрудники высмеяли отчет директора об их зарплатах. Судя по расчетным листкам, реальные зарплаты медперсонала в разы ниже официальных. Работники утверждают, что резко лишились всех гарантий и прибавок к оплате труда после того, как роддом передали в юрисдикцию концессионеров. За последний год медучреждение покинули десятки работников.

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Салаватский городской родильный дом, работники которого посмеялись над «смешными» зарплатами, вновь перейдет под государственное управление и станет частью Салаватской городской больницы. Об этом сообщила исполняющая обязанности вице-премьера правительства Башкирии Ленара Иванова.

Как стало известно, власти республики еще в 2017 году заключили концессионное соглашение с компанией «Генус» о передаче больницы в частные руки на 23 года. Согласно договору, концессионеры должны были вложить средства в ремонт медучреждения. По информации «РЕН ТВ», речь шла о сумме 280 млн руб. На 100 млн руб. планировалось сделать ремонт, 180 млн руб. — потратить на новое оборудование.

Однако сейчас состояние единственного в городе роддома оставляет желать лучшего: старое оборудование, трещины на стенах, ржавая сантехника.

Кроме того, после заключения концессионного соглашения с инвестором «врачи резко потеряли в зарплатах и в гарантиях по пенсионному обеспечению».

Об этом Иванова рассказала в беседе с ИА Nation News. При этом она напомнила, что «когда роддом был в государственной собственности, там тоже были проблемы».

Роддом будет возвращен в структуру Салаватской городской больницы. Но республика возвращает этот объект не для того, чтобы забросить его. Постараемся как можно скорее провести там капремонт, обновление оборудования. На оформление лицензий и возможности принимать родовые сертификаты потребуется не менее трех месяцев (есть регламентные сроки).
Ленара Иванова (на своей странице в фейсбуке)

При этом она подчеркнула, что когда роддом перейдет в государственную юрисдикцию, проблемы, в том числе и с ремонтом, не исчезнут моментально. И.о. вице-премьера также пообещала уточнить информацию о массовых увольнениях сотрудников роддома.

Напомним, в ходе посещения роддома в Салавате членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой директор медучреждения Альбина Фатыхова назвала средние зарплаты медперсонала:

Зарплата у врачей в роддоме 61,2 тыс. Это средняя. У неонатологов — 66,5 тыс. У акушерок — 35,4 тыс. У детских медсестер — 29,5 тыс. У младшего медперсонала — 21,3 тыс.

Работники, присутствовавшие на встрече, отреагировали на эти слова смехом и аплодисментами. Дело в том, что данные из их расчетных листков расходятся с этими цифрами. Так, заведующий отделением получает 22 тыс. руб., врач акушер-гинеколог — 23 тыс. руб., медсестра — 12 тыс. руб., сестра-хозяйка — 11 тыс. руб.

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Позже медики рассказали, что им надоело выполнять тяжелую и ответственную работу в неподходящих условиях и за маленькие зарплаты. В связи с этим в течение года после заключения соглашения с концессионерами медперсонал массово покидает роддом.

«Мы вот сейчас написали все заявления на собрании — на увольнение. Потому что я не хочу на старости лет сидеть в тюрьме. Вы извините, пожалуйста, участок, который я обслуживаю, в два раза превышает норму. Я не могу пересмотреть больных с кистой, еще с чем-то. Даже те, кто приходит, — я не могу их обслужить», — сказала акушер-гинеколог Галина Дойникова в беседе с «РЕН ТВ».

Заведующая акушерским отделением Елена Рахматуллина рассказала, что из роддома уже ушли 14 врачей, среди которых пять акушеров-гинекологов и два из четырех неонатологов.

Специалист высокой категории Лилия Мазитова написала заявление об уходе в конце февраля этого года по причине отсутствия медстажа и льгот. Теперь она работает в роддоме Стерлитамака, который находится в 35 км от Салавата. Мазитова признает, что ездить в соседний город неудобно, но она готова вернуться в Салаватский роддом только после того, как он официально будет возвращен государству.

С ней соглашается медсестра Елена Шорохова, отмечая, что уже год как сотрудники «лишились всех выслуг, медицинского стажа»:

Мы есть никто, мы обслуживающий персонал.

Директор роддома, в свою очередь, считает, что врачи, посмеявшиеся над средней зарплатой, просто устроили «выступление на публику». Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах, но отказалась назвать минимальную и максимальную оплату труда, заявив, что эта информация является конфиденциальной. Свою зарплату она также не сообщила, назвав ее «коммерческой тайной».

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После того, как о ситуации в Салаватском роддоме стало известно на всю страну, региональная прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в медучреждении. Как сообщила старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова, сейчас проверка продолжается, и ее результаты станут известны позднее.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров также сообщил журналистам, что в медучреждении будет работать специальная комиссия, цель которой — оценить потребности роддома.

«Салаватский роддом вернулся в собственность Башкортостана и в ближайшее время там начнет работать комиссия, которая оценит потребности медицинского учреждения в вопросах ремонта помещений и приобретения оборудования», — сказал руководитель региона.

По его словам, средства на необходимый ремонт и медицинское оборудование будут выделены из региональной казны.

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