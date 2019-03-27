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17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Пакистане нашли двойника Ланнистера из «Игры престолов»

Даже рост у них практически одинаковый.

Рози Хан — 25-летний официант из Пакистана, работающий в ресторане Kashmiri в крупном городе Равалпинди. Слава пришла к нему еще в 2011 году и совсем не по его воле.

Дело в том, что Хан невероятно похож на Тириона Ланнистера — одного из героев знаменитого сериала «Игра престолов», первый сезон которого вышел как раз в 2011 году. Именно тогда к официанту стали подходить на улицах, прося сделать совместное фото.

Источник: AFP 2019

Многие люди с синдромом Ларона (карликовостью) имеют схожие черты лица. Но в случае с Ханом и Питером Динклэйджем, исполняющим роль Ланнистера, похожи еще волосы, усы и борода. В росте у двойников тоже минимальная разница — всего 3 сантиметра.

Источник: AFP 2019

По словам Рози, сходство со знаменитым персонажем сказывается на его жизни, но во многом этот эффект положительный. Например, благодаря внешности официанта в ресторан приходит много новых клиентов.

Источник: AFP 2019

Сейчас Хан уже привык к своей славе и говорит, что очень хотел бы встретиться с Динклэйджем в реальной жизни.

Варвара Макарова

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