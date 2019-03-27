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17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили ящерицу с «аквалангом» (видео)

Наполненный воздухом пузырь у нее на голове работает как баллон аквалангиста.

Ящерица Anolis aquaticus, обитающая в Пуэрто-Рико и Панаме, развила в себе способность погружаться под воду на длительное время — до 16 минут.

Об этом говорится в свежем исследовании биологов из Университета Бингемтона в Нью-Йорке.

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Прячась под водой, небольшая ящерица не только спасается от хищников, но и находит себе пищу, говорит Линдси Сверк, доцент кафедры биологических наук. Этот вид смог сформировать интересную систему подводного дыхания. У нее на голове появляется наполненный воздухом пузырь, который работает как баллон в акваланге.

Уникальное поведение ящерицы под водой было впервые зафиксировано на видео. По словам ученых, открытие они сделали случайно благодаря камере для подводной съемки в рамках совсем другого исследования.

Anolis aquaticus принадлежит к роду анолисов — игуанообразных ящериц длиной от 10 до 30 см. Вид впервые был описан в 1956 году.

Анна Лысенко

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