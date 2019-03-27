Ученые обнаружили ящерицу с «аквалангом» (видео)
Наполненный воздухом пузырь у нее на голове работает как баллон аквалангиста.
Наполненный воздухом пузырь у нее на голове работает как баллон аквалангиста.
Ящерица Anolis aquaticus, обитающая в
Об этом говорится в свежем исследовании биологов из Университета Бингемтона в
Прячась под водой, небольшая ящерица не только спасается от хищников, но и находит себе пищу, говорит Линдси Сверк, доцент кафедры биологических наук. Этот вид смог сформировать интересную систему подводного дыхания. У нее на голове появляется наполненный воздухом пузырь, который работает как баллон в акваланге.
Уникальное поведение ящерицы под водой было впервые зафиксировано на видео. По словам ученых, открытие они сделали случайно благодаря камере для подводной съемки в рамках совсем другого исследования.
Anolis aquaticus принадлежит к роду анолисов — игуанообразных ящериц длиной от 10 до 30 см. Вид впервые был описан в 1956 году.
Анна Лысенко
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