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19:42 (мск), источник: Inc.Russia

Минкомсвязи запустит единый цифровой профиль для россиян в конце 2020 года

Минкомсвязи представило законопроект о создании единого цифрового профиля, в котором будут представлены паспортные данные, СНИЛС и ИНН россиян. Предполагается, что система упростит получение кредита и госуслуг онлайн.

Источник: Reuters

Сообщается, что цифровой профиль также позволит физлицам, организациям и госорганам обмениваться сведениями в электронном виде. Граждане и организации могут отозвать согласие на обработку данных о себе. Использование некоторых персональных данных не требует согласия человека.

Предполагается, что цифровой профиль позволит хранить и передавать данные, идентифицировать пользователей, распоряжаться их данными и создавать электронную подпись клиента. «Зачем мы это делаем? Чтобы получить дополнительные услуги», — объяснил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Данные граждан и юрлиц будут вносить госорганы. Бизнес сможет запрашивать информацию о них на платной или бесплатной основе. Создание цифрового профиля инициировали Центробанк и компания «Ростелеком» в конце 2018 года.

 Минкомсвязи запустит единый цифровой профиль для россиян в конце 2020 года
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