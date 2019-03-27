Минкомсвязи запустит единый цифровой профиль для россиян в конце 2020 года

Сообщается, что цифровой профиль также позволит физлицам, организациям и госорганам обмениваться сведениями в электронном виде. Граждане и организации могут отозвать согласие на обработку данных о себе. Использование некоторых персональных данных не требует согласия человека.
Предполагается, что цифровой профиль позволит хранить и передавать данные, идентифицировать пользователей, распоряжаться их данными и создавать электронную подпись клиента. «Зачем мы это делаем? Чтобы получить дополнительные услуги», — объяснил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.
Данные граждан и юрлиц будут вносить госорганы. Бизнес сможет запрашивать информацию о них на платной или бесплатной основе. Создание цифрового профиля инициировали Центробанк и компания «Ростелеком» в конце 2018 года.