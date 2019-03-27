Пятиклассники испытывают сложности со сложением и вычитанием
Половина школьников до конца не усваивает материал по математике.
Половина школьников до конца не усваивает материал по математике.
Около половины учеников до конца не усваивают школьную программу по математике. К такому выводу пришли исследователи электронной базы олимпиад «Знаника». Они проанализировали почти 300 тыс. заданий по математике, выполненных 13 тыс. учеников 5−9 классов из 62 регионов России. Эксперты считают, что подобная диагностика более полно, чем государственные экзамены, отражает реальную ситуацию с усвоением детьми школьной программы. При этом основными причинами проблем с школьной программой эксперты называют невнимательное отношение родителей к процессу обучения своих детей на ранних этапах и систему
В среду на
Анализировать школьные работы по математике, русскому языку и чтению исследователи начали несколько лет назад, к 2018 году собрав базу данных по начальной школе. В 2019 году были проанализированы знания учащихся средней школы. Для мониторинга была выбрана именно математика, как ключевой предмет школьной программы. Данные представленного исследования были собраны в результате мониторинга, длившегося неделю, в котором добровольно приняли участие 12 900 школ (всего в России 46 794 школ) из 62 регионов. Всего удалось проанализировать 286 тыс. работ учеников 5−9 классов. Результаты мониторинга показали, что по ключевым темам каждого класса среднего звена почти половина школьников делает ошибки. Например, 65% пятиклассников не могут выполнить основные математические действия, такие как сложение, вычитание, умножение и деление. Для 9-х классов сложным является решение системы двух уравнений — в них допустили ошибки 75% участников мониторинга.
Сам же господин Ковалев считает, что одна из основных причин этих проблем — невнимательное отношение родителей к процессу обучения своих детей.
В России сложилась ситуация, когда в 11-м классе родители судорожно ищут репетиторов по ЕГЭ, а до этого не уделяют подготовке должного внимания, хотя целесообразно делать это и в третьем, и в пятом классах.
При этом обвинять в сложившейся ситуации учителей, по словам экспертов, не стоит: «Проблема не в педагогических вузах. 88% учителей России старше 45 лет, а значит, получили образование еще в советское время. Скорее, проблема в самой системе образования. Не уделяется должного внимания развитию мотивации, личностных качеств учащихся. Школьники заучивают правила, не понимая, зачем они нужны», — считает директор Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Елена Карданова. По словам экспертов, необходимо пересмотреть систему
«Государственные экзамены преследуют другие цели: сертификация, аттестация или отбор. Судить по их результатам о состоянии качества образования в России мы ни в коем случае не можем», — считает госпожа Карданова. По ее словам, еще одним минусом государственных экзаменов является проверка знаний уже на финише, тогда как «необходимо контролировать учеников непосредственно во время усвоения материала, чтобы сразу выявить слабые места».
Мария Вахрушева