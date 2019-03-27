Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
В Самаре Lada Kalina почти целиком провалилась под землю (видео)
Собчак спровоцировала слухи о второй беременности
Кожевникова рассказала в телешоу о конфликте с Собчак
Как превратить мебель из масс-маркета в настоящий шедевр
В Японии расцвела сакура (фото)Согласно старинной легенде, традиция любоваться цветами продлевает жизнь до ста лет
Алсу появилась с дочками на обложке журнала
В больнице одновременно забеременели девять медсестер
Далеко до футболистов: сколько заработала Загитова
В Аргентине в женщину-арбитра плеснули кипятком
Кожевникова рассказала в телешоу о конфликте с Собчак
До и после: как подзабытые звезды кино возвращаются в сериалах
Жена Игоря Николаева восхитила фанатов вокальным мастерством
54-летняя Алена Апина похорошела, отказавшись от макияжа
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Москвичи начали покидать город
Как оттаивает Москва после зимы: фото
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
12В Москве простились с Юлией Началовой
27 марта, источник: Коммерсантъ

Пятиклассники испытывают сложности со сложением и вычитанием

Половина школьников до конца не усваивает материал по математике.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Около половины учеников до конца не усваивают школьную программу по математике. К такому выводу пришли исследователи электронной базы олимпиад «Знаника». Они проанализировали почти 300 тыс. заданий по математике, выполненных 13 тыс. учеников 5−9 классов из 62 регионов России. Эксперты считают, что подобная диагностика более полно, чем государственные экзамены, отражает реальную ситуацию с усвоением детьми школьной программы. При этом основными причинами проблем с школьной программой эксперты называют невнимательное отношение родителей к процессу обучения своих детей на ранних этапах и систему учебно-методического комплекса, из-за которой сложные темы разбираются в неподходящее время.

В среду на пресс-конференции «Ученик попал в тупик: почему российские школьники перестают понимать математику?» исследователи электронной базы олимпиад «Знаника» представили результаты независимого мониторинга знаний российских школьников по математике.

Исследователи выяснили, что около половины всех учащихся до конца не усваивают материал по ключевому предмету школьной программы.
Новость
Кениец получил премию в миллион долларов как лучший учитель мира

Анализировать школьные работы по математике, русскому языку и чтению исследователи начали несколько лет назад, к 2018 году собрав базу данных по начальной школе. В 2019 году были проанализированы знания учащихся средней школы. Для мониторинга была выбрана именно математика, как ключевой предмет школьной программы. Данные представленного исследования были собраны в результате мониторинга, длившегося неделю, в котором добровольно приняли участие 12 900 школ (всего в России 46 794 школ) из 62 регионов. Всего удалось проанализировать 286 тыс. работ учеников 5−9 классов. Результаты мониторинга показали, что по ключевым темам каждого класса среднего звена почти половина школьников делает ошибки. Например, 65% пятиклассников не могут выполнить основные математические действия, такие как сложение, вычитание, умножение и деление. Для 9-х классов сложным является решение системы двух уравнений — в них допустили ошибки 75% участников мониторинга.

По словам руководителя исследования Вадима Ковалева, результаты мониторинга показывают, что проблемы средней школы тянутся с первых классов.

Сам же господин Ковалев считает, что одна из основных причин этих проблем — невнимательное отношение родителей к процессу обучения своих детей.

В России сложилась ситуация, когда в 11-м классе родители судорожно ищут репетиторов по ЕГЭ, а до этого не уделяют подготовке должного внимания, хотя целесообразно делать это и в третьем, и в пятом классах.
Вадим Ковалев
руководитель исследования
Статья
Звездные дети, которых воспитывают отцы

При этом обвинять в сложившейся ситуации учителей, по словам экспертов, не стоит: «Проблема не в педагогических вузах. 88% учителей России старше 45 лет, а значит, получили образование еще в советское время. Скорее, проблема в самой системе образования. Не уделяется должного внимания развитию мотивации, личностных качеств учащихся. Школьники заучивают правила, не понимая, зачем они нужны», — считает директор Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Елена Карданова. По словам экспертов, необходимо пересмотреть систему учебно-методического комплекса: «Некоторые сложные темы разбираются в преддверии календарных праздников, когда внимание школьников рассеяно. Поэтому необходимо перестроить программу, учитывая и этот фактор», — говорит руководитель общественно-просветительского проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина.

Эксперты отмечают, что независимые исследования отражают ситуацию с освоением школьной программы полнее, чем государственные экзамены — ОГЭ и ЕГЭ.

«Государственные экзамены преследуют другие цели: сертификация, аттестация или отбор. Судить по их результатам о состоянии качества образования в России мы ни в коем случае не можем», — считает госпожа Карданова. По ее словам, еще одним минусом государственных экзаменов является проверка знаний уже на финише, тогда как «необходимо контролировать учеников непосредственно во время усвоения материала, чтобы сразу выявить слабые места».

Мария Вахрушева

 Что Ирина Яровая предлагает делать с трудными подростками
Зачем Михаила Горбачева вызвали в суд
Nord Stream 2 опроверг данные «Нафтогаза» о «Северном потоке-2»
Путин отодвинул заслонившего камеру сотрудника ФСО (видео)
В России отреагировали на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы»
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
В России появится фастфуд для пенсионеров
Евгения Медведева заявила, что начнет учить сложнейшие прыжки
Спорт
Кому в РПЛ помогла мартовская пауза, а кому навредила? Перерыв на игры национальных сборных - время для перезагрузки: кто и как им воспользовался
Hi-Tech
Lenovo готовит смартфон со 100-мегапиксельной камерой Выйдет уже в следующем месяце.
Авто
Focus за $10 900, или Почему Ford уходит из России В прошлом году европейское отделение принесло концерну Ford сотни миллионов евро убытка. И боссы автомобильной корпорации решили заняться реструктуризаций, которая затронет и Россию
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро из «Формулы любви» Грузинскому актеру Нодару Мгалоблишвили было 87 лет
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Саша Савельева впервые стала мамой 35-летняя певица родила сына
Леди
«Как близнецы»: Елена Малышева показала фанатам маму Поклонники телеведущей поражены сходством родственниц.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь