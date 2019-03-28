Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
В Самаре Lada Kalina почти целиком провалилась под землю (видео)
Алсу появилась с дочками на обложке журнала
Жена Игоря Николаева восхитила фанатов вокальным мастерством
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Бразильцы не захотели в НАТО и обрушили рейтинг своего президента Бразильцы не оценили диалог своего президента с Дональдом Трампом
Хилари Дафф показала видео домашних родов
Собчак спровоцировала слухи о второй беременности
Далеко до футболистов: сколько заработала Загитова
В Аргентине в женщину-арбитра плеснули кипятком
Умер исполнитель роли графа Калиостро из «Формулы любви»
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино
Жена Игоря Николаева восхитила фанатов вокальным мастерством
54-летняя Алена Апина похорошела, отказавшись от макияжа
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
7 проблем на вашей кухне, которые стоит решить немедленно
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
24В России проводили Масленицу
01:12 (мск), источник: Интерфакс

В Росгидромете пожаловались на воровство с метеостанций

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Руководитель Росгидромета Максим Яковенко заявил о большом ущербе, который наносит в российских регионах расхищение имущества метеостанций.

Источник: РИА "Новости"

«Это тоже большая проблема — вандализм и расхищение имущества метеостанций.

В Китае за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей вреда введена смертная казнь, у нас воруют с метеостанций оборудование по принципу «вдруг в хозяйстве пригодится».

Это, естественно, наносит огромный ущерб», — рассказал Яковенко в интервью "Российской газете«.

Он отметил, что в некоторых регионах РФ создается уплотненная сетка наблюдений, например, в Татарстане более 60 агрометеорологических станций.

“Регионы выбраны не просто потому, что они интересны с сельскохозяйственной точки зрения, но и потому, что со стороны властей этих регионов есть интерес к нашим прогнозам. Они готовы вкладывать средства в это дело, поддерживать объекты, охранять их”, — пояснил глава Росгидромета.

Читайте также

Nord Stream 2 опроверг данные «Нафтогаза» о «Северном потоке-2»
Путин отодвинул заслонившего камеру сотрудника ФСО (видео)
В России отреагировали на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы»
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
В России появится фастфуд для пенсионеров
Половина школьников до конца не усваивает материал по математике
Евгения Медведева заявила, что начнет учить сложнейшие прыжки
Спорт
Кому в РПЛ помогла мартовская пауза, а кому навредила? Перерыв на игры национальных сборных - время для перезагрузки: кто и как им воспользовался
Hi-Tech
Lenovo готовит смартфон со 100-мегапиксельной камерой Выйдет уже в следующем месяце.
Авто
Focus за $10 900, или Почему Ford уходит из России В прошлом году европейское отделение принесло концерну Ford сотни миллионов евро убытка. И боссы автомобильной корпорации решили заняться реструктуризаций, которая затронет и Россию
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро из «Формулы любви» Грузинскому актеру Нодару Мгалоблишвили было 87 лет
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Саша Савельева впервые стала мамой 35-летняя певица родила сына
Леди
«Как близнецы»: Елена Малышева показала фанатам маму Поклонники телеведущей поражены сходством родственниц.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь