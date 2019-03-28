В Росгидромете пожаловались на воровство с метеостанций
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Руководитель Росгидромета Максим Яковенко заявил о большом ущербе, который наносит в российских регионах расхищение имущества метеостанций.
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Руководитель Росгидромета Максим Яковенко заявил о большом ущербе, который наносит в российских регионах расхищение имущества метеостанций.
«Это тоже большая проблема — вандализм и расхищение имущества метеостанций.
В Китае за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей вреда введена смертная казнь, у нас воруют с метеостанций оборудование по принципу «вдруг в хозяйстве пригодится».
Это, естественно, наносит огромный ущерб», — рассказал Яковенко в интервью "Российской газете«.
Он отметил, что в некоторых регионах РФ создается уплотненная сетка наблюдений, например, в Татарстане более 60 агрометеорологических станций.
“Регионы выбраны не просто потому, что они интересны с сельскохозяйственной точки зрения, но и потому, что со стороны властей этих регионов есть интерес к нашим прогнозам. Они готовы вкладывать средства в это дело, поддерживать объекты, охранять их”, — пояснил глава Росгидромета.