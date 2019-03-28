Служба в СС, обман, кража. За что лишали звания Героя Советского Союза?

Красноармеец из Узбекистана Тишенбай Карабаев долгое время считался мёртвым. 18—19 июля 1944 года он и ещё десять бойцов целые сутки обороняли от наступавших немцев посёлок Рундены в Латвии. Все советские солдаты в этом сражении погибли, и каждому защитнику в марте 1945-го года было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В родных местах Карабаеву даже, кажется, успели поставить памятник. Однако, в 1952 году вся Узбекская ССР испытала настоящий шок — Тишенбай на самом деле… жив.
Оказывается, он сдался в плен, а затем (в декабре 44-го) поступил добровольцем в Туркестанский полк СС, служил охранником в Италии. В 1951 году бывший эсэсовец тихо и незаметно вернулся в СССР. Уже через год его опознали, арестовали и официально лишили звания Героя Советского Союза.
Всего в истории советского государства насчитывается 85 таких случаев: когда у человека, ранее с почётом представленного к высшей награде страны, затем отбирали медаль «Золотая Звезда».
Служил в деревне «полицаем»
Причины для этого самые разные. Инциденты, как с Тишенбаевым — увы, не редкость. Например, 20-летний уроженец села Малый Круполь (Киевская область) Пётр Куцый после прихода немецких оккупантов в 1942 году записался во «вспомогательную полицию», участвовал в угонах советских граждан в Германию, был дважды ранен во время облав на партизан: оккупационные власти хвалили Куцего за «верность и дисциплину».
После освобождения села экс-«полицая» призвали в Красную Армию. 2 октября 1943-го в качества командира отделения Куцый отбил у вермахта остров Жуковка под Киевом, и 29 октября того же года его представили к званию Героя СССР. Он не был наказан за службу в полиции у нацистов — считалось, что искупил вину кровью. Однако, в 1953-м году бывшие партизаны обратились с ходатайством в президиум Верховного Совета, и после разбирательства Петра Куцего лишили награды.
22 сентября 1944 года был удостоен звания Героя СССР красноармеец Николай Литвиненко, заколовший штыком в рукопашной схватке при переправе через Вислу 7 немецких солдат. А в 1946-м году выяснилось — в 1942—1943 гг. Литвиненко как «полицай» принимал участие в карательных операциях нацистов на территориях Сумской и Черниговской области. Бывшего коллаборациониста судили и приговорили в 10 годам лишения свободы.
Жулик наградил сам себя
Самый феерический случай обмана с получением «Золотой Звезды» зафиксирован в 1940 году. Мошенник Владимир Голубенко, будучи до этого дважды судим за кражи, в 1937-м бежал из заключения и прихватил паспорт случайного попутчика — Валентина Пургина. Подделав и другие документы, парень устроился корреспондентом в «Комсомольскую правду».
С началом советско-финской войны Голубенко якобы отправился на фронт, хотя на самом деле жил на квартире у своего друга в Ленинграде, и они с удовольствием пропивали командировочные.
Использовав бланк 39-й дивизии, жулик написал письмо в наградной отдел Наркомата ВМФ, представив самого себя к высшему ордену. Поразительно, но… 22 апреля 1940-го в «Комсомольской правде» был опубликован указ — о присвоении «Валентину Пургину» звания Героя Советского Союза за «военные подвиги». Сам авантюрист с женой (тоже журналисткой «КП») в это время находился на отдыхе в Сочи. Публикация его и погубила — Голубенко опознали по фотографии и задержали. Ввиду уникальности махинаций, расправа была скорой — 26-летнего мошенника приговорили к смертной казни, и 5 ноября 1940 года расстреляли.
Убил охранника Хрущёва
Бывали и чисто бытовые инциденты, с «уголовщиной» — и это тоже являлось поводом для лишения награды. К сожалению, упоённые своим успехом и высоким званием, некоторые бывшие фронтовики пускались «во все тяжкие», не зная меры в спиртных напитках.
Уроженец Кубани лейтенант Николай Воробьёв 31 декабря 1941 года при помощи зенитных орудий отбил атаку противника в Крыму. Он уничтожил три танка и хитростью (взяв ракетницу у убитого немецкого корректировщика) заставил артиллерию врага обстрелять свои же позиции. 7 июня 1942-го Воробьёв был тяжело ранен в голову, а через неделю стал Героем Советского Союза. Получив майорские погоны, он увлёкся алкоголем — все хотели выпить с храбрецом, совершившим небывалые подвиги. Пьянство сослужило плохую службу — в 1952 году в состоянии опьянения Воробьёв увёз (под предлогом прогулки) в город Балаклаву несовершеннолетнюю девочку, напоил её вином и изнасиловал. У него, разумеется, отобрали награду, приговорили к 6 годам тюрьмы — майор полностью раскаялся, и назвал на суде свой поступок «омерзительным».
А вот сержант Василий Григин, ставший 24 марта 1945 года Героем Советского Союза (он продолжал воевать, потеряв при ранении левый глаз), «заработал» аж 10 (!) судимостей — за хулиганство, кражу, изнасилование, нанесение тяжких телесных повреждений. Он выходил из тюрьмы только затем, чтобы попасть в неё снова.
Загадочно, но «Золотую Звезду» у Григина забрали только после шестой судимости.
В 1963-м году был приговорён к расстрелу Герой Советского Союза, боевой лётчик Пётр Полоз, сбивший в 1941-м несколько самолётов противника, неоднократно раненый. Полоз застрелил генерала Фомичёва (начальника охраны Никиты Хрущёва) вместе с женой, которых сам же и пригласил в гости на ужин. Предположительно, это было убийство из ревности.
Не увидел в разведке «крота»
Звания Героя СССР лишали, что называется, и за «притупление политической бдительности». В 1963-м году начальник ГРУ, генерал армии Иван Серов — участник штурма Берлина, получивший награду 29 мая 1945-го за «героическое и мужественное руководство наступательными операциями», был понижен до генерал-майора, уволен с должности и остался без «Золотой Звезды». Поводом послужило разоблачение подчинённого Серова — полковника Олега Пеньковского.
Этот «крот» целых три года сотрудничал с разведками Великобритании и США, передав на Запад 5 тысяч секретных документов и назвав имена сотен агентов.
Пеньковского расстреляли, а сам Иван Серов вплоть до своей смерти в 1990-м году писал письма в различные инстанции, требуя отмены «несправедливого решения». Не помогло — более того, в 1965-м скандального генерала ещё и исключили из КПСС, и вообще убрали с военной службы на пенсию.
Один из самых поздних инцидентов с лишением звания Героя Советского Союза произошёл незадолго до развала СССР. Этим человеком стал москвич Алексей Кулак, получивший высшую награду за боевые отличия 20—21 апреля 1945 года, во время Берлинской операции. Старший лейтенант, командир артиллерийского дивизиона Кулак прикрыл огнём из орудий форсирование красноармейцами реки Мюленфлис — был ранен, но не покинул поле боя. В 1960-м он перешёл на работу в КГБ (в нью-йоркскую резидентуру) и вскоре предложил свои услуги ФБР США.
За восемь лет шпионажа на американцев Кулак получил (по некоторым данным) 100 тысяч долларов.
В 1984-м предатель вернулся в Москву, и умер в возрасте 62 лет от рака мозга. Измена полковника Кулака вскрылась уже через год — о ней сообщил завербованный КГБ американский разведчик Олдридж Эймс. 17 августа 1990-го, согласно постановлению президиума Верховного Совета СССР, Алексей Кулак был посмертно лишён всех званий и наград.
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