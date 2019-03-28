Откровенная фотосессия врача-педиатра вызвала скандал в соцсетях
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По ее словам, никто из пациентов, увидев фото, ничего не сказал ей. Орлова настаивает, что она компетентный специалист, а все фотографии были сделаны в рамках приличий.
Ранее на Алтае учительница Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться
Женщина состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи», участвует в российских и международных соревнованиях и является обладателем нескольких наград.
Фото вызвали недовольство матери одного из школьников. После жалобы директор учебного заведения предложил педагогу уволиться по собственному желанию в связи с «аморальным поведением». Преподаватель отметила, что ей отказали в праве носить звание педагога и назвали ее поступок пятном на репутации школы.
В феврале женщину не уволили, потому что за педагога вступились СМИ и другие родители, но сейчас стало известно, что преподавателю пришлось покинуть школу под давлением.