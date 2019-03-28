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09:25 (мск), источник: Известия

Откровенная фотосессия врача-педиатра вызвала скандал в соцсетях

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Врача-педиатра Анастасию Орлову из города Кинешма Ивановской области осудили за откровенную фотографии в нижнем белье, которые опубликовала в сторис в Instagram фотохудожница Елена Щеголева.

Черно-белые фотографии Орловой в белье вызвали волну критик, однако врач заявила, что не стесняется фотографий и не боится критики, а всех недовольных попросила прийти на прием и высказать претензии в лицо, пишет портал Medrussia.

По ее словам, никто из пациентов, увидев фото, ничего не сказал ей. Орлова настаивает, что она компетентный специалист, а все фотографии были сделаны в рамках приличий.

Ранее на Алтае учительница Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за фотографии в закрытом купальнике в соцсети. На кадрах она позировала в закрытом купальнике и в коротком платье на турнике после заплыва в честь Универсиады в Красноярске.

Женщина состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи», участвует в российских и международных соревнованиях и является обладателем нескольких наград.

Фото вызвали недовольство матери одного из школьников. После жалобы директор учебного заведения предложил педагогу уволиться по собственному желанию в связи с «аморальным поведением». Преподаватель отметила, что ей отказали в праве носить звание педагога и назвали ее поступок пятном на репутации школы.

В феврале женщину не уволили, потому что за педагога вступились СМИ и другие родители, но сейчас стало известно, что преподавателю пришлось покинуть школу под давлением.

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