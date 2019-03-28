В соцсетях раскритиковали врача-педиатра за фотосессию в белье
МОСКВА, 28 марта — РИА Новости.
МОСКВА, 28 марта — РИА Новости.
Снимки опубликовала в «ВКонтакте» их автор Елена Щёголева.
Одни пользователи оценили красоту съемки и модели, которая предстала на
В ответ на это Орлова в интервью порталу «Кинешемец.ru» призвала критиков прийти к ней на прием и высказать все претензии ей в лицо. Она также пояснила, что хотела «сделать красивые фотографии, примерив на себя новый образ».
На работу же я одеваюсь очень сдержанно и ношу юбки ниже колена.
Она добавила, что любит свою работу, хорошо ее выполняет и является компетентным специалистом.
Ранее барнаульскую учительницу вынудили уйти с работы после того, как одна из родительниц ее учеников обратила внимание на фото в купальнике и коротком платье в соцсетях.
Это не первый подобный случай. В июне 2018 года за фото в купальнике уволили учительницу из Омской области. После этого российские педагоги устроили флешмоб в ее поддержку.