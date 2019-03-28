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04:08 (мск), источник: РИА Новости

В соцсетях раскритиковали врача-педиатра за фотосессию в белье

МОСКВА, 28 марта — РИА Новости. Врача-педиатра Анастасию Орлову из города Кинешма в Ивановской области осудили в соцсетях за фотографии в нижнем белье, пишет местный сайт «Кинешемец.ru».

Снимки опубликовала в «ВКонтакте» их автор Елена Щёголева.

Одни пользователи оценили красоту съемки и модели, которая предстала на черно-белых фото в достаточно закрытом боди.

В то же время другие высказали негодование тем фактом, что работающий с детьми врач позволила себе такую «вольность».
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В ответ на это Орлова в интервью порталу «Кинешемец.ru» призвала критиков прийти к ней на прием и высказать все претензии ей в лицо. Она также пояснила, что хотела «сделать красивые фотографии, примерив на себя новый образ».

На работу же я одеваюсь очень сдержанно и ношу юбки ниже колена.
Анастасия Орлова
врача-педиатр

Она добавила, что любит свою работу, хорошо ее выполняет и является компетентным специалистом.

Ранее барнаульскую учительницу вынудили уйти с работы после того, как одна из родительниц ее учеников обратила внимание на фото в купальнике и коротком платье в соцсетях.

Это не первый подобный случай. В июне 2018 года за фото в купальнике уволили учительницу из Омской области. После этого российские педагоги устроили флешмоб в ее поддержку.

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