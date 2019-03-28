ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

В перечень запрещенных изделий были внесены одноразовые пластиковые столовые приборы (ложки, вилки, ножи и др.), тарелки, соломки для напитков, ватные палочки, палочки для укрепления воздушных шариков, предметы из оксоразлагаемой пластмассы, пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола.
К 2029 г. европейские страны должны обеспечить сбор 90% использованных пластиковых бутылок, отмечается в документе.
При этом к 2025 г. не менее 25% пластиковых бутылок должны производиться из вторичного сырья. Европарламент также рассматривает возможность введения мер, повышающих ответственность производителей. Согласно таким мерам, за сбор утерянных в море сетей теперь обяжут платить не рыбаков, а производителей. На этикетках сигарет с пластиковыми фильтрами, на пластиковых стаканчиках и упаковках влажных салфеток производители должны будут указывать информацию о негативных последствиях выбрасываемых изделий для окружающей среды.