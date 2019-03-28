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04:35 (мск), источник: Ведомости

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства. За соответствующий документ проголосовали 560 парламентариев, против — 35 депутатов, еще 28 членов парламента воздержались.

Источник: AFP 2019

В перечень запрещенных изделий были внесены одноразовые пластиковые столовые приборы (ложки, вилки, ножи и др.), тарелки, соломки для напитков, ватные палочки, палочки для укрепления воздушных шариков, предметы из оксоразлагаемой пластмассы, пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола.

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К 2029 г. европейские страны должны обеспечить сбор 90% использованных пластиковых бутылок, отмечается в документе.

При этом к 2025 г. не менее 25% пластиковых бутылок должны производиться из вторичного сырья. Европарламент также рассматривает возможность введения мер, повышающих ответственность производителей. Согласно таким мерам, за сбор утерянных в море сетей теперь обяжут платить не рыбаков, а производителей. На этикетках сигарет с пластиковыми фильтрами, на пластиковых стаканчиках и упаковках влажных салфеток производители должны будут указывать информацию о негативных последствиях выбрасываемых изделий для окружающей среды.

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