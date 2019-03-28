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09:53 (мск), источник: РИА Новости

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстат.

Источник: РИА "Новости"

Согласно статистике, средняя зарплата в этой отрасли составляет 79,4 тысячи рублей. Работники, занятые в финансовой и страховой сфере, в среднем получают 77,3 тысячи рублей, а в области информации и связи — 66,2 тысячи рублей.

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В пятерку самых высокооплачиваемых отраслей также вошли профессиональная, научная и техническая деятельность (61,2 тысячи рублей) и сфера транспортировки и хранения (46,9 тысячи рублей).

Наименьшую зарплату, по данным Росстата, получают работники гостиниц и предприятий общественного питания (27,2 тысячи рублей).

В целом по России средняя зарплата в январе 2019 года составила 42,2 тысячи рублей, на 8,3 процента превысив показатель за аналогичный период прошлого года.

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