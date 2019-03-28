Ученые установили «сигаретный эквивалент» бутылки вина

Ученые сопоставили разные уровни потребления спиртного с количеством выкуренных сигарет.
«Наши результаты показывают, что “сигаретный эквивалент” бутылки вина составляет пять сигарет для мужчин и десять для женщин в неделю», — рассказала один из авторов исследования Тереза Хайдс.
Так, три бутылки вина в неделю эквиваленты выкуриванию восьми сигарет в неделю для мужчин и 23 сигарет — для женщин.
Исследователи подчеркивают, что даже небольшое количество спиртного повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Например, вероятность появления рака у некурящего мужчины из-за одной бутылки вина в неделю составляет 1%, у некурящей женщины — 1,4%. Три бутылки повышают риск до 1,9% и 3,6% соответственно.
Хайдс предупредила, что показатели являются средними и могут меняться в каждом отдельном случае.
Исследование основано на данных о заболеваемости раком среди жителей Великобритании, составленных британской организацией по исследованию онкологии Cancer Research UK. Ученые рассматривали случаи, когда болезнь была вызвана пристрастием к алкоголю или сигаретам.
По данным Росстата, в России ежедневно курят 22,5% граждан, большинство из них — представители возрастной группы от 40 до 50 лет. Около трети курильщиков признались, что пристрастие к сигаретам является привычкой, от которой они не могут отказаться из-за недостатка силы воли.