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10:14 (мск), источник: Известия

Ученые установили «сигаретный эквивалент» бутылки вина

Специалисты Университетской клиники Саутгемптона и Университета Бангора сравнили риски развития онкологических заболеваний от употребления алкоголя и от табакокурения. Результаты исследования приводит портал Medical Express.

Источник: Reuters

Ученые сопоставили разные уровни потребления спиртного с количеством выкуренных сигарет.

«Наши результаты показывают, что “сигаретный эквивалент” бутылки вина составляет пять сигарет для мужчин и десять для женщин в неделю», — рассказала один из авторов исследования Тереза Хайдс.

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Так, три бутылки вина в неделю эквиваленты выкуриванию восьми сигарет в неделю для мужчин и 23 сигарет — для женщин.

Исследователи подчеркивают, что даже небольшое количество спиртного повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Например, вероятность появления рака у некурящего мужчины из-за одной бутылки вина в неделю составляет 1%, у некурящей женщины — 1,4%. Три бутылки повышают риск до 1,9% и 3,6% соответственно.

Хайдс предупредила, что показатели являются средними и могут меняться в каждом отдельном случае.

Исследование основано на данных о заболеваемости раком среди жителей Великобритании, составленных британской организацией по исследованию онкологии Cancer Research UK. Ученые рассматривали случаи, когда болезнь была вызвана пристрастием к алкоголю или сигаретам.

По данным Росстата, в России ежедневно курят 22,5% граждан, большинство из них — представители возрастной группы от 40 до 50 лет. Около трети курильщиков признались, что пристрастие к сигаретам является привычкой, от которой они не могут отказаться из-за недостатка силы воли.

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