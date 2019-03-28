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10:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Виктор Ишаев

28 марта в Москве был задержан бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

Ишаев Виктор Иванович родился 16 апреля 1948 года в селе Сергеевка Кемеровской области. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта (1979).

С 1964 года работал на Хабаровском судостроительном заводе. Прошел путь от судосборщика до замдиректора предприятия. С 1988 по 1990 год был директором Хабаровского завода алюминиевых конструкций. В 1990 году стал первым заместителем председателя Хабаровского краевого исполкома — начальником Главного планово-экономического управления.

В 1991 году был назначен главой администрации Хабаровского края. С 1996 по 2001 годы был членом Совета федерации. В ноябре 2001 года стал губернатором Хабаровского края.

В апреле 2009 года получил должность полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. В июне 2009 года вошел в Совет безопасности РФ.

С мая 2012 года по август 2013-го занимал пост министра по развитию Дальнего востока. В сентябре 2013 года покинул Совбез РФ. В том же году стал советником президента ОАО «НК “Роснефть”» по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента. Покинул должность в 2018 году.

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, академик РАН. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденами Почета, Трудовой Славы III степени. Действительный государственный советник России I класса.

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