Чем известен Виктор Ишаев
28 марта в Москве был задержан бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. Подробности его биографии — в справке «Ъ».
28 марта в Москве был задержан бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. Подробности его биографии — в справке «Ъ».
Ишаев Виктор Иванович родился 16 апреля 1948 года в селе Сергеевка Кемеровской области. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта (1979).
С 1964 года работал на Хабаровском судостроительном заводе. Прошел путь от судосборщика до замдиректора предприятия. С 1988 по 1990 год был директором Хабаровского завода алюминиевых конструкций. В 1990 году стал первым заместителем председателя Хабаровского краевого исполкома — начальником Главного
В 1991 году был назначен главой администрации Хабаровского края. С 1996 по 2001 годы был членом Совета федерации. В ноябре 2001 года стал губернатором Хабаровского края.
В апреле 2009 года получил должность полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. В июне 2009 года вошел в Совет безопасности РФ.
С мая 2012 года по август 2013-го занимал пост министра по развитию Дальнего востока. В сентябре 2013 года покинул Совбез РФ. В том же году стал советником президента ОАО «НК “Роснефть”» по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге
Доктор экономических наук, профессор,