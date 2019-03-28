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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская больница решила не увольнять педиатра за снимки в нижнем белье

Руководство детской поликлиники в городе Кинешма в Ивановской области не будет увольнять врача-педиатра Анастасию Орлову, подвергшуюся травле в интернете из-за фотосессии в нижнем белье. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила заведующая отделением клиники Елена Смирнова.

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По словам Смирновой, ей не поступало жалоб от родителей пациентов Орловой по поводу фотографий. Заведующая отметила, что не понимает, почему в соцсетях негативно отреагировали на снимки врача. Как сообщила Смирнова, Орлова расстроена реакцией пользователей интернета, но ведет прием пациентов.

Ранее в сети появились откровенные снимки педиатра, которые вызвали волну негодования со стороны пользователей. Орлова объяснила, что ей захотелось сделать красивые фотографии, примерив на себя новый образ, а на работу она одевается сдержанно. Врач также предложила возмутившимся комментаторам прийти к ней на прием и высказать все претензии ей в лицо.

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