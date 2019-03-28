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12:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина в США выжила, застряв в грязи на неделю

Помогли навыки выживания.

В США спасли бесследно пропавшую мать двоих детей. Как оказалось, больше недели женщина ждала помощи в своем автомобиле на безлюдной дороге. Ее внедорожник намертво застрял в каше из грязи и снега.

Мишель Ричан выехала из города Эврика в штате Невада 19 марта. По дороге в Хебер-Сити, штат Юта, ее машина застряла на заснеженной части дороги. Сотовой связи на этом участке не было. Женщина оказалась в ловушке в безлюдной местности. С тех пор родные не могли с ней связаться целую неделю. Ричан объявили в розыск.

К счастью, Ричан всегда берет с собой запас воды, еды и набор для выживания. «Я всегда думала, что подобное рано или поздно произойдет, потому что мне нравится гулять в глуши», — рассказала она Deseret News через несколько часов после воссоединения со своей семьей.

Застрявшая Ричан решила остаться на месте и ждать помощи, а не идти по пересеченной местности в поисках людей.

Поблизости находились лишь несколько заброшенных поселков-призраков. Пешком ей пришлось бы пройти почти 145 км до ближайшего города Вендовер, штат Невада.

Большую часть времени Мишель искала ветки, чтобы поддерживать костер. Она стреляла в воздух из пистолета, надеясь привлечь внимание, но безрезультатно.

Спустя неделю пилот Иво Здарский, пролетая на небольшом самолете, увидел застрявший автомобиль и выбегающую из него женщину и связался со спасателями.

Сейчас женщина находится со своей семьей. Она цела и невредима.

«Я знала, что мама подготовлена ​​к подобным ситуациям, но не знала, что она настолько подготовлена, — поделилась одна из дочерей Ричан. — Для нас это было очень тяжелое время».

Анна Лысенко

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