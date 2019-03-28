Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кабаева раскрыла подробности личной жизни
В Самаре Lada Kalina почти целиком провалилась под землю (видео)
Старший сын Валерии выглядит копией отца
Софья Евстигнеева: «Не хочу бежать от фамилии»
7 проблем на вашей кухне, которые стоит решить немедленно
В Японии расцвела сакура (фото)Согласно старинной легенде, традиция любоваться цветами продлевает жизнь до ста лет
"Ссоры случались": Кабаева впервые рассказала о семье
Сын российского актёра загадочно умер на лавочке
Далеко до футболистов: сколько заработала Загитова
В Аргентине в женщину-арбитра плеснули кипятком
Семенович потрясла пышной грудью у бассейна - фото
Курникова показала платье с вырезом до живота
"Снимала ему квартиру и кормила": муж ушёл от знаменитой певицы
Что нужно класть в блины, делая их незабываемыми
Ядерный Посейдон смогут уничтожить прямо у берегов РФ (как)
Зеленский к Путину: “Могу умолять на коленях”
“Она сошла с ума”: муж 72-летней Васильевой высказался об изменах
Инцидент с ребенком отвернул фанатов от Леонтьева
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
14:12 (мск), источник: Коммерсантъ-Lifestyle

Звезда родилась

Сегодня Стефани Джерманотте, более известной как Леди Гага, исполняется 33 года.

Источник: AP 2019

За свою карьеру Леди Гага пережила не один взлет и не одно падение. Она прошла тяжелый путь от хейтерских групп, организованных однокурсниками в Facebook, до недавнего триумфа на церемониях премий «Оскар» и «Грэмми». Редакция «Коммерсантъ Стиль» вспоминает основные этапы этого пути и перевоплощения певицы, которые привели ее к статусу одной из главных мировых звезд современности.

Стефани Джерманотта, ты никогда не будешь знаменитой

Источник: AP 2019

Когда Леди Гага, тогда еще Стефани Джерманотта, училась в университете, ее сокурсники создали группу под названием «Стефани Джерманотта, ты никогда не будешь знаменитой», которая изобиловала комментариями вроде «кем она себя возомнила?» или «только и хочет, что обратить на себя внимание». На одной из фотографий в группе был запечатлен отпечаток ботинка на флаере, анонсирующем очередное выступление Стефани в одном из местных клубов. Будущая суперзвезда в то время была скорее похожа на Нору Джонс, и весь это беспощадный глэм, стразы и мясные платья были еще впереди.

Леди Старлайт

Источник: AP 2019

В самом начале своей карьеры на одной из вечеринок на Манхэттене Стефани познакомилась с Леди Старлайт — певицей, которая была известна в узких кругах Нью-Йорка своими экстравагантными костюмами и дикими выступлениями. Они быстро стали подругами и начали выступать вместе. Леди Гага не раз признавалась в интервью, что Леди Старлайт очень сильно повлияла на ее карьеру и сценический образ. Артистки были постоянными резидентками многих вечеринок Нью-Йорка, на которых они исполняли песни из 1970-х, поджигали баллончики со спреем для волос и устраивали безумные танцы.

Слава

Источник: AP 2019

С выходом сингла «Just Dance» с дебютного альбома в 2008 году начался стремительный взлет певицы к музыкальным вершинам. Ее образы становились все эксцентричнее, а каждый выход в свет и новый клип неделями обсуждались модными таблоидами. Сначала она танцевала с костылями в «Paparazzi», затем, обмотанная желтой лентой, бегала по женской тюрьме в «Telephone», ну и, конечно, в истории навсегда останется «Bad Romance», ставший главным поп-гимном 2009 года и первым видео в истории, набравшим более миллиарда просмотров на YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мир не мог насытиться безумной итальянкой, которая начала продавать китч, уродливость и легкое (и не очень) сумасшествие.

Мясное платье

Источник: AP 2019

Главным фэшн-выходом Леди Гаги продолжает оставаться мясное платье на церемонии вручения MTV Video Music Awards 2010. Платье было создано Франком Фернандесом и сопровождалось изысканной мясной шапочкой. Лук дополняли роскошные бриллианты на руках и шее певицы.

«Born This Way»

Источник: AP 2019

С выходом второго альбома интерес к певице стал немного утихать, и, несмотря на то что сингл «Born This Way» стал невероятно успешным в коммерческом плане, пластинка в целом привлекла меньше внимания, чем первенец певицы.

«Artpop»

Источник: AP 2019

Леди Гага возлагала большие надежды на свое третье детище и даже сделала одноименную татуировку перед выходом альбома, но в американской прессе за альбомом «Artpop» закрепилось название «Artflop» («Арт-провал»). В это же время певица активно сотрудничает с Донателлой Версаче, и градус безумия снижается — как в видео, так и в модных выходах. С этим была связана и медленно угасающая народная любовь к фрик-реинкарнации Леди Гаги.

Щека к щеке

Источник: AP 2019

Начиная с 2014 года Леди Гага пускается в активные поиски себя и начинает этот период с совместного альбома с джаз-легендой Тони Беннеттом. Несмотря на то что популярность певицы продолжала идти на спад, многим стало понятно, что помимо всего прочего Гага — это еще и потрясающий голос, и умение давать невероятно качественные классические живые выступления.

Выступление на «Оскаре»

Источник: AP 2019

Когда Гага вышла на сцену 87-й церемонии вручения премии «Оскар», чтобы исполнить трибьют мюзиклу «Звуки музыки», аудитория вряд ли ожидала выступления такого уровня. Ее голос, как оказалось, был создан не только для «ра-ра-у-ла-ла».

Во время загрузки произошла ошибка.

К концу выступления Леди Гага покорила не одну тысячу сердец своим амплуа, списанным с золотой эпохи Голливуда.

Отель

Источник: AP 2019

Певица никогда не скрывала, что всегда мечтала стать актрисой еще перед тем, как занялась музыкой. Поэтому когда Стефани предложили сняться в пятом сезоне «Американской истории ужасов», она не смогла устоять. Сложно отрицать, что Гага в роли герцогини-вампирши была абсолютно великолепна, но победы на «Золотом глобусе» от нее все равно никто не ожидал. Невозможно было не заметить скудные аплодисменты и полуулыбки во время вручения награды, но нет никаких сомнений в том, что в эту ночь Гага в очередной раз переродилась — на этот раз как актриса.

#MeToo

Источник: AP 2019

Когда Леди Гага записала песню «Til it Happens to You» для документального кино «Зона охоты», она открылась перед своими фанатами с новой стороны. Певица поделилась своим опытом: как оказалось, она тоже стала жертвой сексуального насилия, будучи тинейджером. Леди Гага внесла большой вклад в движение MeToo и не раз признавалась в интервью, насколько важно для нее участие в нем.

Joanne

Источник: AP 2019

В 2016 году Леди Гага выпускает свой первый после «Artpop» студийный альбом и в очередной раз перевоплощается — на этот раз в кантри-певицу, песни которой вполне могла бы петь типичная американская мамаша в Техасе на субботней вылазке в караоке с подругами. С каждой новой пластинкой главного фрика поп-музыки становилось все меньше, и на «Joanne» эта ипостась исчезает практически совсем.

Супербоул

Источник: AP 2019

В 2017 году Леди Гага громко напомнила миру о том, кто тут мама монстров. Ее выступление на Супербоуле стало без преувеличения самым мощным в ее карьере, и Гага закрепила за собой статус одной из лучших «живых» певиц на сегодняшний день.

Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда родилась

Источник: AP 2019

Ну и, наконец, самая свежая глава в истории успеха Леди Гаги — фильм «Звезда родилась». Когда стало известно, что певица совместно с Брэдли Купером начали работу над ремейком классической голливудской сказки, очень многие отнеслись к этой затее, мягко говоря, скептически. Но фильм стал одним из главных триумфаторов кинопроката прошлого года, вознеся певицу на новые высоты популярности. Композиция «Shallow» умудрилась собрать «Грэмми», «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA — такого раньше не удавалось ни одному исполнителю и ни одной песне. А невероятно душещипательные живые выступления Гаги и Купера продолжают трепать нервы Ирине Шейк и буквально заставляют поклонников Гаги мечтать о скорейшем разрыве Купера с моделью и воссоединении главных героев фильма не только на экране, но и в жизни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем временем Леди Гага не останавливается на достигнутом и недавно анонсировала в Twitter, что планирует выпустить новый альбом в этом году. И, судя по ее последним выступлениям в Лас-Вегасе, мы уверенно можем рассчитывать на возвращение старой доброй Гаги с ее безумными клипами и эксцентричными образами.

Станислав Говоров

 Что Ирина Яровая предлагает делать с трудными подростками
Зачем Михаила Горбачева вызвали в суд
В Москве задержали второго бывшего министра за неделю
Смеявшиеся над докладом о зарплатах врачи назвали свой заработок
Во всем мире вспыхнула эпидемия кори
Ученые сравнили вред от курения и алкоголя
580 учеников разрисовали платье своей учительницы
Астрономы обнаружили две суперземли
Лукашенко уволил трех чиновников после посещения коровника
Спорт
«Барселона» приготовилась к продаже чемпиона мира Испанская "Барселона" готова выслушать предложения о трансфере защитника Самюэля Умтити
Hi-Tech
Lenovo готовит смартфон со 100-мегапиксельной камерой Выйдет уже в следующем месяце.
Авто
Kia готовит новый хит — рамный дизельный внедорожник Корейская марка не планирует отставку модели Mohave, а готовит глубокую модернизацию рамного внедорожника
Кино
Софья Евстигнеева: «Не хочу бежать от фамилии» 23-летняя артистка театра и кино, утонченная и завораживающая Софья Евстигнеева делится с «Кино Mail.ru» своими рассуждениями о карьере, легендарной фамилии, творческих вызовах и молодом поколении
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Откровенная фотосессия врача-педиатра вызвала скандал в соцсетях Врач заявила, что не стесняется фотографий и не боится критики
Леди
69-летняя Пугачева в кожаной куртке пришла на модный показ Звезды стали зрителями яркого фэшн-шоу.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь