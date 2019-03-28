Звезда родилась
Сегодня Стефани Джерманотте, более известной как Леди Гага, исполняется 33 года.
Сегодня Стефани Джерманотте, более известной как Леди Гага, исполняется 33 года.
За свою карьеру Леди Гага пережила не один взлет и не одно падение. Она прошла тяжелый путь от хейтерских групп, организованных однокурсниками в Facebook, до недавнего триумфа на церемониях премий «Оскар» и «Грэмми». Редакция «Коммерсантъ Стиль» вспоминает основные этапы этого пути и перевоплощения певицы, которые привели ее к статусу одной из главных мировых звезд современности.
Когда Леди Гага, тогда еще Стефани Джерманотта, училась в университете, ее сокурсники создали группу под названием «Стефани Джерманотта, ты никогда не будешь знаменитой», которая изобиловала комментариями вроде «кем она себя возомнила?» или «только и хочет, что обратить на себя внимание». На одной из фотографий в группе был запечатлен отпечаток ботинка на флаере, анонсирующем очередное выступление Стефани в одном из местных клубов. Будущая суперзвезда в то время была скорее похожа на Нору Джонс, и весь это беспощадный глэм, стразы и мясные платья были еще впереди.
В самом начале своей карьеры на одной из вечеринок на Манхэттене Стефани познакомилась с Леди Старлайт — певицей, которая была известна в узких кругах
С выходом сингла «Just Dance» с дебютного альбома в 2008 году начался стремительный взлет певицы к музыкальным вершинам. Ее образы становились все эксцентричнее, а каждый выход в свет и новый клип неделями обсуждались модными таблоидами. Сначала она танцевала с костылями в «Paparazzi», затем, обмотанная желтой лентой, бегала по женской тюрьме в «Telephone», ну и, конечно, в истории навсегда останется «Bad Romance», ставший главным
Мир не мог насытиться безумной итальянкой, которая начала продавать китч, уродливость и легкое (и не очень) сумасшествие.
Главным
С выходом второго альбома интерес к певице стал немного утихать, и, несмотря на то что сингл «Born This Way» стал невероятно успешным в коммерческом плане, пластинка в целом привлекла меньше внимания, чем первенец певицы.
Леди Гага возлагала большие надежды на свое третье детище и даже сделала одноименную татуировку перед выходом альбома, но в американской прессе за альбомом «Artpop» закрепилось название «Artflop» («Арт-провал»). В это же время певица активно сотрудничает с Донателлой Версаче, и градус безумия снижается — как в видео, так и в модных выходах. С этим была связана и медленно угасающая народная любовь к
Начиная с 2014 года Леди Гага пускается в активные поиски себя и начинает этот период с совместного альбома с
Когда Гага вышла на сцену 87-й церемонии вручения премии «Оскар», чтобы исполнить трибьют мюзиклу «Звуки музыки», аудитория вряд ли ожидала выступления такого уровня. Ее голос, как оказалось, был создан не только для «ра-ра-у-ла-ла».
К концу выступления Леди Гага покорила не одну тысячу сердец своим амплуа, списанным с золотой эпохи Голливуда.
Певица никогда не скрывала, что всегда мечтала стать актрисой еще перед тем, как занялась музыкой. Поэтому когда Стефани предложили сняться в пятом сезоне «Американской истории ужасов», она не смогла устоять. Сложно отрицать, что Гага в роли
Когда Леди Гага записала песню «Til it Happens to You» для документального кино «Зона охоты», она открылась перед своими фанатами с новой стороны. Певица поделилась своим опытом: как оказалось, она тоже стала жертвой сексуального насилия, будучи тинейджером. Леди Гага внесла большой вклад в движение MeToo и не раз признавалась в интервью, насколько важно для нее участие в нем.
В 2016 году Леди Гага выпускает свой первый после «Artpop» студийный альбом и в очередной раз перевоплощается — на этот раз в
В 2017 году Леди Гага громко напомнила миру о том, кто тут мама монстров. Ее выступление на Супербоуле стало без преувеличения самым мощным в ее карьере, и Гага закрепила за собой статус одной из лучших «живых» певиц на сегодняшний день.
Ну и, наконец, самая свежая глава в истории успеха Леди Гаги — фильм «Звезда родилась». Когда стало известно, что певица совместно с Брэдли Купером начали работу над ремейком классической голливудской сказки, очень многие отнеслись к этой затее, мягко говоря, скептически. Но фильм стал одним из главных триумфаторов кинопроката прошлого года, вознеся певицу на новые высоты популярности. Композиция «Shallow» умудрилась собрать «Грэмми», «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA — такого раньше не удавалось ни одному исполнителю и ни одной песне. А невероятно душещипательные живые выступления Гаги и Купера продолжают трепать нервы Ирине Шейк и буквально заставляют поклонников Гаги мечтать о скорейшем разрыве Купера с моделью и воссоединении главных героев фильма не только на экране, но и в жизни.
Тем временем Леди Гага не останавливается на достигнутом и недавно анонсировала в Twitter, что планирует выпустить новый альбом в этом году. И, судя по ее последним выступлениям в
Станислав Говоров