Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кабаева раскрыла подробности личной жизни
Фотодоказательства, почему менять резину сейчас рано
Алкоголь скоро заменят безвредным аналогом
Умер исполнитель роли графа Калиостро из «Формулы любви»
Как превратить мебель из масс-маркета в настоящий шедевр
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
"Ссоры случались": Кабаева впервые рассказала о семье
Сын российского актёра загадочно умер на лавочке
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
Семенович потрясла пышной грудью у бассейна - фото
Курникова показала платье с вырезом до живота
"Снимала ему квартиру и кормила": муж ушёл от знаменитой певицы
Что нужно класть в блины, делая их незабываемыми
Ядерный Посейдон смогут уничтожить прямо у берегов РФ (как)
Зеленский к Путину: “Могу умолять на коленях”
Престарелая Васильева раскрыла, что изменяла всем своим мужьям
Инцидент с ребенком отвернул фанатов от Леонтьева
Фоторепортажи
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
16Карнавал в Рио
13:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Смеявшиеся над докладом о зарплатах врачи раскрыли свой реальный заработок

Сотрудники роддома в Башкирии, смеявшиеся над озвученными директрисой зарплатами, рассказали о своем реальном заработке, передает Ufa1.ru.

Источник: РИА "Новости"

Операционная санитарка в учреждении получает до 11 900 рублей в месяц, при том что минимальный размер оплаты труда в регионе составляет 11 280 рублей.

Многих санитарок в приказном порядке перевели в разряд уборщиц «Сейчас нас, санитарок, остались единицы, человек шесть, точно не скажу, врать не буду. В уборщицы перевели почти всю гинекологию и весь роддом», — рассказала изданию одна из работниц.

Во время загрузки произошла ошибка.
Врач в роддоме, со слов акушера-гинеколога Галины Дойниковой, получает около 20 тысяч рублей в месяц.

«На собрании перед советом сказала, что получила в расчет 56 и аванс 5 тысяч рублей, но это работая на две ставки и с восемью ночными дежурствами. Из них половина была в выходные дни», — отметила Дойникова. По ее словам, больше нее в учреждении нагрузка только у одного врача, который перекрывает 15 дежурств в месяц.

Читайте также
Российская больница решила не увольнять педиатра за снимки в нижнем белье

Другая врач — Лилия Касьянова — рассказала «Ленте.ру», что озвученную директором перед правозащитниками зарплату получают только те сотрудники, которые работают на три ставки.

«У нас есть несколько врачей, которые действительно столько получают. Они работают за троих по часам, то есть живут на работе, другими словами», — отметила она.

С переходом учреждения в частные руки медперсоналу, кроме положенных выплат, урезали предоставляемый за работу «с кровью» отпуск с 42 до минимальных по Трудовому кодексу 28 дней и перестали выдавать молоко за вредность.

Ранее в сети появилось видео, на котором сотрудники роддома в башкирском городе Салават смеются над озвученными директором Альбиной Фатыховой средними зарплатами в учреждении во время встречи с членом президентского Совета по правам человека Натальей Евдокимовой. По словам Фатыховой, врачи в роддоме получают в среднем 60 тысяч рублей, акушерки — 35 тысяч, медсестры — 30 тысяч.

Учреждение было передано в частные руки на 23 года. В настоящее время правительство Башкирии планирует разорвать это соглашение.

Читайте также

«Не хочу сидеть в тюрьме»: врачи бегут из роддома в Салавате

 Врач-педиатр подверглась травле в соцсетях за снимки в белье
Россиянин отдал 56 миллионов рублей за неудачный ремонт
В Москве задержали второго бывшего министра за неделю
Ученые сравнили вред от курения и алкоголя
Лукашенко уволил трех чиновников после посещения коровника
Поликлиника не будет увольнять педиатра за откровенные фото
Астрономы обнаружили две суперземли
Служба в СС и обман: за что лишали звания Героя Советского Союза
Женщина в США выжила, застряв в грязи на неделю вместе с авто
Спорт
«Барселона» приготовилась к продаже чемпиона мира Испанская "Барселона" готова выслушать предложения о трансфере защитника Самюэля Умтити
Hi-Tech
Lenovo готовит смартфон со 100-мегапиксельной камерой Выйдет уже в следующем месяце.
Авто
Kia готовит новый хит — рамный дизельный внедорожник Корейская марка не планирует отставку модели Mohave, а готовит глубокую модернизацию рамного внедорожника
Кино
Софья Евстигнеева: «Не хочу бежать от фамилии» 23-летняя артистка театра и кино, утонченная и завораживающая Софья Евстигнеева делится с «Кино Mail.ru» своими рассуждениями о карьере, легендарной фамилии, творческих вызовах и молодом поколении
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Откровенная фотосессия врача-педиатра вызвала скандал в соцсетях Врач заявила, что не стесняется фотографий и не боится критики
Леди
69-летняя Пугачева в кожаной куртке пришла на модный показ Звезды стали зрителями яркого фэшн-шоу.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь