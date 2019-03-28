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13:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Вспышка кори по всему миру. Какие меры принимают в разных странах

Во всем мире наблюдается крупная вспышка кори. Почему так происходит и как с распространением кори борются в разных странах?

Источник: GETTY IMAGES

Во всем мире наблюдается крупная вспышка кори. В среду в одном из американских штатов объявили чрезвычайное положение, на Украине рекордное количество заболевших за последние 10 лет, случаи заражения с начала года зарегистрированы и в России, в том числе в московском роддоме и в ВШЭ.

Чрезвычайное положение в США

В штате Нью-Йорк в связи со вспышкой кори объявили чрезвычайное положение. С октября в округе Рокленд зарегистрировано 153 случая заражения корью при населении 300 тысяч человек.

Власти ввели штраф в размере 500 долларов и тюремный срок до шести месяцев за появление непривитого человека в общественных местах. В течение ближайших 30 дней несовершеннолетним, не сделавшим прививки, запрещено появляться без сопровождения в школах, торговых центрах, ресторанах и местах поклонения. Такое решение было принято вслед за вспышками заболеваний в штатах Вашингтон, Калифорния, Техас и Иллинойс.

«Мы не будем это обсуждать, не приходите больше»

В последние годы в США стабильно снижается количество вакцинируемых. Родители отказываются от прививок по философским или религиозным причинам или в силу ложных убеждений о том, что прививки провоцируют серьезные осложнения.

Многие из заболевших в Рокленде, как сообщает The New York Times, принадлежат к ультраортодоксальным общинам, в которых более 6 тысяч детей не привиты. За последние полгода было проведено более 17 тысяч вакцинаций, однако это не помогло остановить распространение инфекции.

Непривитым детям Рокленда нельзя появляться в общественных местах без сопровождения взрослых | Источник: GETTY IMAGES

Глава Рокленда Эд Дэй назвал это «кризисом здравоохранения». Он рассказал, что американские врачи встречают сопротивление со стороны местных жителей, назвав его «неприемлемым и безответственным»:

Когда медицинские работники приходили в дома заразившихся, им говорили: «Мы не будем это обсуждать, не приходите больше.

Редактор местной газеты Rockland County Times Дилан Скрылофф сообщил в интервью «Би-би-си», что первые случаи инфицирования были зарегистрированы полгода назад, и с тех пор количество заболевших среди местного населения стабильно растет, несмотря на попытки властей призвать религиозные сообщества к иммунизации:

Среди молодого поколения в религиозных общинах привиты порядка 50−60%, но этого недостаточно.

Вспышка кори в Европе

Число заболевших корью в Европе в 2018 году достигло рекорда за последние 10 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в Европе от кори умерли 72 человека, заразились более 82 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 47 из 53 европейских стран. В большинстве случаев заболевших приходилось госпитализировать.

Самая серьезная ситуация наблюдается на Украине, где в 2018 году было отмечено более 53 тысяч случаев заболеваний корью — это больше, чем во всех остальных европейских странах вместе взятых.

За первые два месяца 2019 года заболело более 20 тысяч человек, девять человек умерли. Более половины заболевших — дети.

В Европе самая сильная вспышка кори за последние 10 лет | Источник: GETTY IMAGES

Самые сильные вспышки отмечены во Львовской, Винницкой, Ривненской и Хмельницкой областях, а также в Киеве. Во Львовской области, где больше всего непривитых детей, с февраля работают бригады по иммунизации. С 1 февраля во львовских школах медики вакцинировали более 18 тысяч детей в возрасте от шести до 18 лет. Прививки делаются только с согласия родителей.

Министерство здравоохранения Украины отмечает: чтобы улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, необходимо, чтобы не менее 90% населения были вакцинированы.

Как обстоят дела в России?

В России число заболевших корью от года к году варьируется, самые серьезные вспышки наблюдались в 2012—2014 и в 2018 годах. За последний год заболело 2538 человек — почти в 20 раз больше, чем в 2010 году.

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С начала 2019 года случаи заболеваний корью зарегистрированы в Москве, Дагестане и Владимирской области. Один из последних случаев был зафиксирован в родильном отделении номер 1 московской ГКБ имени А. К. Ерамишанцева. По данным больницы, роженица скрыла от врачей тот факт, что ее старший сын болен корью, тем самым подвергнув угрозе заражения не менее 100 пациентов и 40 новорожденных. Отделение временно закрыли для проведения противоэпидемических работ, сотрудники больницы находятся на карантине.

В феврале в Москве также был зарегистрирован случай заражения корью студента Высшей школы экономики, после чего более 500 сотрудников и студентов экстренно привились.

В связи с участившимися случаями заболеваний Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе и внес постановление о дополнительной иммунизации населения. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова внесла предписание не принимать в детские сады и школы детей, не привитых от кори и не перенесших заболевание. Башкетова также предложила ввести дисциплинарные меры в отношении медиков, ошибочно поставивших диагноз «ОРВИ» вместо кори.

Почему происходят вспышки заболеваний?

Корь считается крайне заразным вирусным заболеванием — более заразным, чем Эбола, туберкулез или грипп. Вирус быстро распространяется воздушно-капельным путем, болезнь часто протекает с осложнениями и может привести к пневмонии, ушным инфекциям и воспалению мозга.

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Корь по полочкам

Поскольку способов лечения от кори не существует, единственным надежной защитой являются прививки. До введения массовой вакцинации ежегодно от кори по всему миру умирали более 2,6 миллиона человек. Сейчас средние годовые цифры, по данным ВОЗ, составляют около 90 тысяч человек, однако в последние годы они стабильно растут.

Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от вакцинации одной из главных угрозой здравоохранению в 2019 году.

Несмотря на то, что мифы о вреде прививок неоднократно разоблачались журналистами, педиатрами и учеными, эти убеждения все еще влияют на увеличение количества непривитых детей в мире, снижая коллективный иммунитет — способность всего общества противостоять определенным заболеваниям.

Согласно исследованиям, в обществе с относительно высоким процентом непривитых людей риски заразиться выше даже у тех, кто своевременно сделал прививку.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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