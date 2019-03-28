Альтернативный путеводитель: названы оригинальные маршруты для путешествия по России

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Поездки по стране продолжают быть важным трендом отечественного туризма: в 2018 году внутренний турпоток вырос на 8%. Самые посещаемые места — это традиционно Санкт-Петербург, Алтай, Карелия, Казань, Золотое кольцо и Краснодарский край. Наш обзор — для тех, кто уже успел побывать в Петергофе и полюбоваться на мечеть Кул-Шариф и хотел бы дальше открывать для себя внутренние маршруты.
Гора Янгантау, Башкирия
Этот впечатляющий природный объект называют «Горящая гора» из-за того, что из ее недр постоянно вырываются клубы горячего пара. Местный предания рассказывают, что внутри горы живет сказочный богатырь, который день-деньской покуривает трубку.
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Если подняться на гору, то с вершины откроется фантастический вид на долину реки Юрюзань. На поросшем лесом горном плато расположен одноименный курорт с минеральными термальными водами. Необязательно прибегать к лечебным процедурам — можно просто побродить по территории.
Целебный горный воздух, катание на лошадках местной фермы, белочки в лесу — словом, полная идиллия. К реке спускается лестница в тысячу ступеней (главное — это помнить, что придется подниматься назад).
- У подножия горы, в поселке Комсомол есть глубинный источник Кургазак, он эффектно оформлен в виде водопада. Здесь можно набрать природной минеральной воды прямо из ключа, искупаться в бассейне, образованном стоком из водопада.
- Если проехать чуть ниже по течению реки Юрюзань, можно отыскать Идрисовскую пещеру и сделать эффектные снимки окрестностей с излучиной реки.
Где остановиться: в поселке Комсомол есть приличная гостиница, но на своем транспорте обследовать все места можно одним днем, без ночевки.
Заповедник Шульган-Таш, Башкирия
Самый притягательный объект в заповеднике — это Капова пещера. Грандиозных размеров арочный вход, подземное термальное озеро глубиной 80 м, где берет свое начало горная река, три уровня залов, арок и галерей самых причудливых форм, по которым можно бесконечно бродить в поисках диковинок и древних артефактов.
Во время загрузки произошла ошибка.Капова пещера
Археологи до сих пор находят здесь образцы наскальной живописи и предметы быта доисторических эпох. На сводах пещеры можно разглядеть персонажей в звериных шкурах, совершающих ритуальные обряды.
- Рядом с Каповой пещерой находится Грот Мамонта — там когда-то нашли останки этого зверя.
- Музей заповедника.
Где остановиться: рядом с заповедником находится несколько турбаз, деревня Иргизлы, мини-гостиницы с гостевыми домиками.
Этнопарк истории реки Чусовой, Пермский край
Музей под открытым небом находится рядом с городом Чусовой и представляет собой аутентичную деревенскую улицу образца XIX века. Здесь собраны не только экспонаты быта уральской деревни, но и оригинальные деревянные столетние строения: избы-пятистенки, собор, торговая лавка, пожарная каланча, трапезная, водяная мельница — кажется, будто участвуешь в съемке исторического фильма.
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Скрупулезно воссоздано внутреннее убранство, собрана удивительная коллекция деревянных игрушек и старинных гармоней. Музей истории похода Ермака, который проходил когда-то по этим землям, в здании деревянной часовни. Очень атмосферное место, где проникаешься духом прошлого, временем освоения Урала.
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Где остановиться: достопримечательностей в парке настолько много, что можно и остаться ночевать — на территории есть две мини-гостиницы с баней.
Ординская пещера, Пермский край
Окрестности реки Кунгур знамениты не только сталактитами Кунгурской пещеры. Любителям острых ощущений наверняка будет интересен спелеодайвинг. Пещера Ординская — это настоящая голубая бездна длиной более 4 км.
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Место хорошо известно профессионалам погружений: проверить себя на прочность сюда едут не только со всей России, но и из-за границы. Дайверов со всего света можно понять: гипсовые гроты полны чистейшей воды нереального бирюзового цвета. На месте функционирует профессиональная дайверская база, где можно взять снаряжение.
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Где остановиться: пещера находится на окраине села Орда, для ночлега поблизости есть база отдыха и гостиница. Добираться до райцентра удобнее из Перми, но можно и из Екатеринбурга.
Гора Колпаки, Пермский край
Уникальность этой невысокой горы в ее местоположении — она находится аккурат на границе между Европой и Азией.
Тут можно сделать снимок на ее вершине, стоя одной ногой на Западе, другой на Востоке.
Панорама окрестностей открывается на все четыре стороны света, особенно живописна гряда вертикальных скал, выстроившихся в ряд.
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Говорят, гору прозвали «Колпаки», так как на этих скалах зимой вырастают шапки снега, и они выглядят, как сказочные тролли. С одной стороны гора имеет удобный пологий склон, где ногами неутомимых путешественников протоптана тропинка, поэтому подъем не представляет особого труда.
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- Обелиск Европа-Азия у дороги Качканар — Чусовой, в 9 км от поселка Промысла. Кстати, если будете проездом в поселке в августе, есть шанс попасть на фестиваль народных промыслов.
- Можно доехать до Перми: там сделать фото возле инсталляции «Пермяк — соленые уши», посмотреть на старинные пушки производства местного завода и побродить по старым городским кварталам с исторической застройкой.
Где остановиться: гора находится недалеко от городов Качканар и Теплая Гора, в окрестностях есть турбазы. По трассе сюда можно добраться из Екатеринбурга и из Перми.
Наклонная Невьянская башня, Свердловская область
В крошечном уральском городке Невьянске есть аналог Пизанской падающей башни. Сооружение высотой около 58 м, отклонение от вертикали на самой высокой точке крыши почти два метра. Была она сооружена в начале XVIII века.
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По крутой винтовой лестнице можно подняться на смотровую площадку, откуда весь город открывается, как на ладони, и даже видно трубы соседнего Тагила. Непременно нужно сделать памятный снимок на фоне старинной башни.
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Где остановиться: в Невьянске, несмотря на скромные размеры, есть несколько гостиниц.
Мокринский мост, Чувашия
Ажурный арочный мост через реку Утка был построен около ста лет назад. Это прекрасное сооружение внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Высота моста — более 20 м, длина сохранившегося участка — 300 м. Сейчас железнодорожное сообщение не функционирует, тем не менее, выглядит мост очень внушительно и служит популярным объектом для фотосессий. У подножия моста бьет святой источник, там оборудована купель.
Что еще посмотреть: В столице Чувашии Чебоксарах стоит погулять по красивой набережной, а также бульвару купца Ефремова, где находятся местные музей и театр. Чувашия славится производством пива, и в столице есть даже музей пенного напитка.
Где остановиться: в непосредственной близости от моста — только поселки. Большинство туристов приезжает из Казани (150 км) или из Чебоксар (77 км).
Башенный комплекс Эгикал, Ингушетия
Башни древнего горного поселения в Ассинском ущелье, где еще в середине XX века жили люди, сегодня пустуют. Средневековые постройки и сакральные места идеально сохранились, а с обрывов открывается величественный вид на долину реки Ассы, башни соседних селений и старинный храм Тхаба-Ерды.
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В последние годы возле башенного комплекса Эгикал проводятся международные турниры по единоборствам «Битва в горах». Добираться сюда удобнее на автомобиле из Владикавказа, а бонусом долгой дороги по серпантину пусть станут незабываемые впечатления от горных ландшафтов Кавказа.
Где остановиться: недалеко находится знаменитый высокогорный курорт «Армхи».
Иволгинский дацан, Бурятия
В окрестностях Улан-Удэ находится самый известный буддистский храм в России — Иволгинский дацан. В начале нынешнего века в нем провели масштабную реконструкцию и восстановили первоначальный облик по старым изображениям.
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Несмотря на то, что монастырь нельзя назвать древним, он за несколько десятков лет стал духовным и энергетическим центром для последователей философии буддизма. Множество нетипичных для России архитектурных построек, культовых предметов, проведение специальных обрядов — даже человеку, далекому от религии будет интересно все это увидеть.
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Главное, ради чего сюда стекаются паломники и туристы со всего мира — здесь находится важнейшая буддистская реликвия, нетленное тело Хамбо Ламы Итигэлова. Согласно одной из распространенных версий, в годы начала правления советской власти он в состоянии транса был погребен, а в начале двухтысячных — извлечен в неизменном состоянии.
Где остановиться: программа осмотра монастыря вполне укладывается в однодневный визит, поэтому многие путешественники предпочитают останавливаться в гостиницах Улан-Уде, хотя на территории храма тоже есть гостевые домики.
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