580 учеников разрисовали платье своей учительницы

Ребекка Боннер, 46-летняя учительница начальной школы в Техасе, нашла забавный способ вдохновить своих учеников заняться рисованием.
Она предложила каждому из детей оставить по небольшому рисунку на ее платье, пообещав, что наденет наряд на школьную художественную выставку.
Боннер оставила платье в классе на две недели. Каждый из 580 учеников младшей школы получил возможность оставить на ткани небольшой рисунок. Дети встретили идею с восторгом.
Чарлис, дочь Ребекки, опубликовала фото мамы в праздничном наряде в соцсетях. Оно моментально стало вирусным и собрало больше 100 тысяч лайков за несколько дней. Подход педагога вызвал бурю восторженных комментариев родителей. Пользователи Сети даже провозгласили Ребекку Боннер национальным достоянием США.
Женщина уже дала несколько интервью крупным СМИ и даже снялась в шоу «Доброе утро, Америка».