Happy birthday, Mr. Ulyukaev!
Все, что кажется прочным, может прекратиться внезапно. Правая рука главного реформатора страны Егора Гайдара, заместитель министра финансов Кудрина, министр экономического развития России. Карьера Алексея Улюкаева оборвалась в один момент: невинная корзинка с подарочной колбасой, взятка два миллиона евро, ночное задержание, обыски, тюрьма, колония строгого режима — где колбасу из передач, прежде чем вручить арестанту, режут на мелкие куски — проверить, нет ли чего внутри.