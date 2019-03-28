В Шотландии нашли нечувствительную к боли женщину с новой мутацией
В ее крови повышен уровень эндогенных каннабиноидов.
В ее крови повышен уровень эндогенных каннабиноидов.
В шотландскую больницу поступила 66-летняя женщина для удаления одной из костей запястья. Медики обратили внимание на то, что после операции ей практически не нужно было обезболивание. Впоследствии выяснилось, что это не первая ее операция и не первая травма, в ходе которых женщина совершенно не чувствовала боли. Генетический анализ обнаружил у пациентки сразу две мутации, с одной из которых ученые раньше вообще не сталкивались. Вероятно, обе эти мутации мешают ферментам расщеплять эндогенные каннабиноиды в крови, что вызывает нечувствительность к боли.
Врожденная анальгезия, или нечувствительность боли, встречается у людей крайне редко. Единственный известный наследственный анальгетический синдром оказывается для пациентов не спасением, а тяжкой ношей: они теряют способность контролировать мочеиспускание и температуру тела и часто страдают от язв и деформации скелета. Мутация, вызывающая это заболевание, давно известна: она связана с рецептором, передающим сигнал внутрь нервных клеток.
Недавно врачи из шотландского города Инвернесс обнаружили случай врожденной анальгезии, совершенно не похожий на этот синдром. В больницу поступила пациентка с остеоартритом. Большой палец на ее правой руке был деформирован и двигался с трудом, хотя на боли она не жаловалась. Чтобы восстановить подвижность сустава, врачи решили удалить у нее трапециевидную косточку запястья. Несмотря на то, что это довольно болезненная процедура, для восстановления после нее пациентке оказалось достаточно редких инъекций парацетамола.
В разговоре с врачами она упомянула, что в ее жизни было множество хирургических вмешательств — как стоматологических, так и в связи с варикозом, — и все их она перенесла без анестезии. Также она рассказала, что множество бытовых повреждений — порезов и ожогов — замечала слишком поздно, например, по запаху горелой плоти. Однако все полученные ей раны быстро затягивались.
Оказалось также, что она не чувствовала дискомфорта при поедании перца чили, лишь «приятный жар» во рту. Тем не менее, у нее не было проблем с тем, чтобы контролировать физиологические функции: женщина нормально реагировала на температуру окружающей среды и потела на жаре (чего не могут сделать больные наследственным синдромом).
Заручившись согласием пациентки и ее семьи, исследователи провели тщательный генетический анализ. Оказалось, что ее родители, муж и дочь нормально ощущают боль, нечувствительность проявляется только у сына, но в легкой форме. Секвенирование их геномов обнаружило однонуклеотидный полиморфизм в гене FAAH — известную мутацию, которая встречается крайне редко. Гомозиготы по ней (люди с обеими мутантными копиями гена) легче переносят операции и быстрее восстанавливаются после них. Ген FAAH отвечает за фермент, расщепляющий эндогенные каннабиноиды, — собственные сигнальные вещества нервной ткани человека, которые действуют на те же рецепторы, что и каннабинол и другие наркотические вещества. Мутантная версия фермента работает хуже, поэтому каннабиноиды дольше сохраняются в крови и оказывают обезболивающий и антидепрессивный эффект (по крайней мере, это показано на мышах).
Но, помимо него, в геноме пациентки ученые нашли еще одну мутацию — это делеция (удаление) участка хромосомы рядом с геном FAAH. На этом участке расположен псевдоген — область ДНК, которая
Наконец, исследователи отмечают, что носителей новой мутации может быть больше, чем мы думаем. По крайней мере одного такого человека — мужчину из Колумбии — они уже обнаружили в базе данных проекта 1000 Genomes Project. Кроме того, они обращают внимание на то, что шотландская пациентка привлекла внимание врачей лишь в 66 лет, а до того ее многочисленные операции без наркоза прошли незамеченными — как, возможно, и многие другие подобные случаи, которые им еще предстоит выявить.