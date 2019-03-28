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14:38 (мск), источник: РИА Новости

Белгородская чиновница уволилась после скандальной инаугурации мэра

БРЯНСК, 28 мар — РИА Новости. В Белгороде руководитель управления культуры администрации города Людмила Грекова уволилась после того, как новый мэр принял присягу под музыку из «Звездных войн». Об этом сообщается на сайте органа местного самоуправления.

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По информации СМИ, именно Грекова занималась организацией церемонии вступления в должность градоначальника. Она объяснила, что мелодию постарались подобрать современную, но не проверили, кто ее автор и где она звучала.

В среду в Сети появилась запись с инаугурации мэра Белгорода Юрия Галдуна. На кадрах видно, как Галдуна приглашают на сцену, после чего играет саундтрек из саги «Звездные войны». Тем не менее новый глава города вышел с невозмутимым видом и произнес речь. Присутствующие также не обратили внимания на музыкальное сопровождение, очевидно, не узнав мелодию.

Однако в соцсетях видео вызвало большой резонанс. Уже вечером шутки на эту тему прозвучали в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

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Это не первый случай, когда марш из киноэпопеи Джорджа Лукаса звучит на официальных мероприятиях. Так, губернатор Алтайского края Виктора Томенко 20 марта участвовал в открытии отремонтированного спортивного зала местного архитектурно-строительного колледжа. Когда Томенко вместе с министрами правительства региона прибыл на мероприятие, его поприветствовали маршем из «Звездных войн».

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Белгородский мэр вышел принимать присягу под «Звездные войны»
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