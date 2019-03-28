Ученые обнаружили самую длинную соляную пещеру в мире (видео)
Ее длина составляет более 10 километров.
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Ее длина составляет более 10 километров.
Под горой Содом в Израиле исследователи обнаружили самую длинную в мире соляную пещеру. Ее протяженность составляет более 10 километров.
Предыдущим рекордсменом на протяжении последних 13 лет была соляная пещера в Иране, длина которой составляет 6 километров и 850 метров.
Екатерина Гура