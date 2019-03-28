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20:24 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, почему слоны спят на боку, а мыши — на животе

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Швейцарские зоологи провели необычный эксперимент, который помог им опровергнуть популярную теорию, связывающую позу животных во сне и работу их пищеварительной системы. Их выводы были представлены в Journal of Mammalogy.

Источник: Reuters

«Чем меньше расстояние между центром массы животного и поверхностью земли, тем выше шанс того, что оно ляжет на грудь, а не будет спать на боку. Соответственно, все крупные млекопитающие предпочитают спать на боку, так как такая позиция комфортнее для их ног», — заявил Маркус Клаусс (Marcus Clauss) из университета Цюриха (Швейцария).

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Все позвоночные живые существа, начиная с рыб и заканчивая человеком, проводят примерно треть своей жизни в состоянии сна. Несмотря на многочисленные попытки выяснить, что зачем нужен сон, ученые пока не могут дать ответа на этот вопрос.

Часть из них считает, что в это время тело чинит повреждения, а нервные клетки запоминают или отбрасывают накопленную за день информацию, однако ни ту, ни другую теорию строго никто не проверял. Недавно биологи выяснили, что сон необходим всем животным по той причине, что в это время клетки их мозга проводят масштабные «ремонтные работы» по починке своей ДНК.

Другая интересная загадка, связанная со сном — то, почему, к примеру, человек предпочитает спать на спине или на боку, как и слоны, верблюды, бегемоты и некоторые другие животные, а коровы, мыши, лошади спят на животе, поджав под себя ноги.

Натуралисты, как отмечает Клаусс, давно считают, что выбор позы сна связан с тем, как работает пищеварительная система разных млекопитающих.
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К примеру, жвачным животным необходимо, чтобы они располагались перпендикулярно по отношению к грунту для того, чтобы нормально пережевывать перевариваемую пищу и избавляться от газов. Иными словами, они физически не могут нормально спать на боку.

По этой причине они считали, что млекопитающие, избавленные от необходимости повторно пережевывать пищу и бороться с со следами жизнедеятельности микробов, могут спать и в другом положении. Швейцарские ученые проверили, так ли это на самом деле, наблюдая за жизнью двух сотен четвероногих обитателей зоопарков Цюриха и трех других городов Европы.

В общей сложности им удалось проследить за 30 тысячами эпизодов сна или отдыха, чего хватило для проверки «пищеварительной» теории и раскрытия реальной причины того, что заставляет одних животных спать на боку, а других — на животе.

Оказалось, что в реальности все было не так — Клаусс и его коллеги нашли «нарушителей режима» и среди жвачных, и среди остальных травоядных или всеядных животных. К примеру, представители сразу трех видов верблюдов предпочитали спать на боку, что было не характерно для их жвачных родичей.

Вдобавок, некоторые непарнокопытные млекопитающие, такие как тапиры или носороги, спали на боку, однако родственные им лошади этого не делали. Еще дальше от этой теории отступали грызуны — многие из них спали не на боку или на животе, а сидя.

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Все эти «странности», как показал дальнейший анализ, можно было объяснить, если учесть один простой фактор — массу и рост животных. Чем были выше оба этих параметра, тем чаще они предпочитали спать на боку, а не на животе. К примеру, слоны почти никогда не ложились на живот, даже если у них не было возможности лечь на бок, а самые небольшие грызуны всегда спали сидя.

Поэтому, как считают ученые, можно говорить, что «пищеварительная» теория сна касается не всех животных, а только коров и прочих жвачных, для которых поза во время отдыха действительно жизненно важна. Предпочтениями других животных, по мнению Клаусса, управляет их масса, а также другие факторы, в том числе возраст, состояние здоровья и присутствие хищников и других источников опасности поблизости.

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