Опрос показал, какие привычки коллег больше всего раздражают россиян
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рейтинг наиболее раздражающих привычек коллег возглавило курение, следует из опроса, проведенного порталом Superjob.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рейтинг наиболее раздражающих привычек коллег возглавило курение, следует из опроса, проведенного порталом Superjob.
Курильщиков на работе не любят 12% респондентов. Опрошенных нервирует запах дыма и частые отлучки коллег на перекуры.
Каждого десятого респондента нервируют сплетни и «пустые разговоры» на рабочем месте. По пять процентов опрошенных обратили внимание на интриганство и лень сослуживцев.
Еще четыре процента россиян недовольны бесцеремонностью коллег. Столько же респондентов пожаловались на ложь и безответственность.
При этом 17% опрошенных порталом человек не обращают внимания на привычки и недостатки коллег. Оказавшиеся в этой категории сотрудники отмечают, что им повезло оказаться в хорошем коллективе.
В опросе участвовали 2000 респондентов из всех округов России.