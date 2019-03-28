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18:35 (мск), источник: РИА Новости

Опрос показал, какие привычки коллег больше всего раздражают россиян

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рейтинг наиболее раздражающих привычек коллег возглавило курение, следует из опроса, проведенного порталом Superjob.

Источник: РИА Новости

Курильщиков на работе не любят 12% респондентов. Опрошенных нервирует запах дыма и частые отлучки коллег на перекуры.

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Каждого десятого респондента нервируют сплетни и «пустые разговоры» на рабочем месте. По пять процентов опрошенных обратили внимание на интриганство и лень сослуживцев.

Еще четыре процента россиян недовольны бесцеремонностью коллег. Столько же респондентов пожаловались на ложь и безответственность.

При этом 17% опрошенных порталом человек не обращают внимания на привычки и недостатки коллег. Оказавшиеся в этой категории сотрудники отмечают, что им повезло оказаться в хорошем коллективе.

В опросе участвовали 2000 респондентов из всех округов России.

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