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18:16 (мск), источник: Чердак

Кенгуровые прыгуны показали обидчикам приемы ниндзя

Они молниеносно уворачивались от гремучих змей, а один даже пнул хищника в полете.

Калифорнийские биологи записали на видео ночную охоту гремучих змей на маленьких пустынных грызунов — кенгуровых прыгунов. Ученые выяснили, что эти зверьки умеют ловко избегать опасности. Они с невероятной быстротой реагируют на броски хищника, изгибаясь, чтобы избежать укуса, и даже пинаясь в прыжке.

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Исследователей интересовали взаимоотношения хищника и жертвы в широком смысле, и эффективность каждого из них во время охоты: хищника — в захвате жертвы, а жертвы, в свою очередь — в избегании хищника.

Для этого ученые решили в естественной среде понаблюдать за охотой рогатых гремучников (Crotalus cerastes) на пустынных кенгуровых прыгунов (Dipodomys deserti). Эти небольшие грызуны обитают в пустынях и полупустынях Северной Америки. Они питаются семенами растений и насекомыми, активны в сумерках и ночью и умеют прыгать на расстояние в несколько длин собственного тела.

Для исследования ученые выбрали участок песчаной местности недалеко от авиационной базы морской пехоты США близ города Юма в Аризоне. Наблюдения велись с середины мая до 1 августа.

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Кенгуровый прыгун уворачивается от броска змеи

Сначала ученые ловили змей, тщательно описывали их внешние признаки, прикрепляли к ним термочувствительные радиодатчики, а затем отпускали. Прыгунов также ловили в специальную ловушку, описывали и маркировали специальным знаком, чтобы их можно было отличить друг от друга на видео.

Правда, несмотря на то, что ученые пометили довольно много особей, впоследствии им попалось много немаркированных прыгунов, которых пришлось отличать друг от друга по внешним признакам, либо маркировать сразу после записи видео. Важно было не посчитать одну и ту же пару змея-прыгун больше одного раза.

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Кенгуровый прыгун нокаутирует гремучую змею в прыжке

Затем, отслеживая перемещение змей по радиодатчикам, ученые по характерной позе засекали, где рептилии устроили засаду, отправлялись к этому месту и ставили неподалеку высокоскоростную (500 кадров в секунду) инфракрасную камеру. Она была соединена с ноутбуком, за которым примерно в 30 метрах от места охоты сидел исследователь и сохранял видеозаписи. Чтобы приманить к месту исследования больше прыгунов, ученые разбросали там обеззараженные семечки подсолнечника.

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Приемы ниндзя нужны грызунам не только для змей, но и для поединков между собой
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Таким способом ученые записали 32 сцены нападения 13 змей на прыгунов (по 1−3 атаки на каждое пресмыкающееся). 15 атак окончились укусом, однако в 8 случаях грызуны смогли вовремя отскочить, и змея не успела впрыснуть в них яд. Из 17 неудачных атак в 6 виной была неточность змей и в 11 — то, что прыгун отскочил от места атаки до того, как его настигли зубы змеи.

При этом кенгуровые прыгуны демонстрировали поразительную скорость реакции. Моргание глаза длится 150 миллисекунд, а бросок гремучей змеи длится меньше 100 миллисекунд. Исследователи очень удивились, когда увидели, что кенгуровые прыгуны оказывались еще быстрее — время их реакции составляло порядка 70 миллисекунд. Некоторые особи реагировали и вовсе в течение 38 миллисекунд после того, как змея бросалась в атаку.

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Приемы кенгуровых грызунов довольно разнообразны

Видеосъемка показала, что прыгуны не так уж беспомощны перед лицом хищника — они умеют молниеносно подпрыгивать в воздух на высоту 7−8 длин собственного тела, изгибаться так, что зубы хищника их не достают. Один грызун даже ухитрился пнуть змею в воздухе.

Статистический анализ видео показал, что для эффективной охоты змее нужна не столько скорость, которой славятся охотящиеся из засады хищники, сколько точность прицеливания. Если удар был точным, скорость и расстояние до жертвы статистически не влияли на исход охоты. В то же время кенгуровые прыгуны, как оказалось, умеют весьма эффективно избегать зубов хищника за счет высокой скорости реакции, гибкости и «приемов ниндзя», вроде ударов ногами в прыжке.

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