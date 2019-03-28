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19:23 (мск), источник: Daily Storm

Павел Лунгин: История с сенатором закончилась. По крайней мере, я надеюсь

Пока воины-афганцы недоумевают, о какой такой войне снят фильм «Братство», его режиссер с нетерпением ждет официальной премьеры.

Режиссер Павел Лунгин подвергся жесткой критике со стороны сенатора Совета Федерации Игоря Морозова, предложившего запретить показ его фильма «Братство». По мнению зампреда по образованию, лента искажает правду о войне в Афганистане и порочит советских воинов, которые выглядят в ней настоящими преступниками. В картине пьют, мародерствуют, дерутся из-за импортного магнитофона и даже едят чужой суп, что для освободителей как-то уж совсем низко. Но нравится или не нравится — это одно. Мы позвонили людям, которые знают, что такое Афган, не понаслышке, и спросили, допустимо ли, по их мнению, показывать миру хоть и существовавшую, но столь неприглядную изнанку той кровавой войны…

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Рассказывая о своей картине, Павел Лунгин подчеркнул, что это такой же «непарадный патриотизм», как в фильме «Они сражались за Родину». Зрители увидят, как из тяжелого быта войны рождается что-то героическое. Однако на предпоказе произошло непредвиденное: люди выходили из зала с тяжелым сердцем и сожалели, что вообще пришли. Вместо святого подвига советских бойцов им представили полный перечень воинских преступлений.

Как говорят в окружении самого Лунгина, сегодня страсти немного поутихли и режиссер вместе со своей командой сосредоточился на ожидании премьеры. Вопреки недовольству Совфеда она непременно состоится. И обязательно 9 мая.

«Не знаем, насколько кто успокоился, а кто нет, но Павел Семенович спокоен совершенно, — заверили нас. — К тому же нет таких причин думать, что картина плохая. Она прекрасная».

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Бодр и воодушевлен, судя по голосу, и сам Лунгин. «Да, наверное, не надо уже про эту историю с сенатором, — добродушно говорит он, услышав наш вопрос. — Она уже закончилась. По крайней мере, я надеюсь, что это так!».

Между тем воины-афганцы, о которых, собственно говоря, и рассказывает эта лента, считают иначе: это никакой не конец, а всего лишь начало.

Когда фильм будет представлен официально, уверены они, он породит немало громких скандалов, споров и пересудов.

«Я был командиром роты спецназа с 81-го по 83-й год, — рассказал Daily Storm полковник в отставке, воин-афганец Анатолий Матвийчук, — и я не помню, чтобы мои солдаты кого-то грабили. Они или находились на боевых операциях, или отдыхали, набираясь сил для нового рывка. Не было у них времени заниматься всем этим! И второе: даже если бы такое произошло, это расценивалось бы как воинское преступление, за которым последовали бы уголовные взыскания. Но из-за чего было конфликтовать? Питание для всех было одинаковым, довольствие — тоже».

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«Я думаю, что господин Лунгин снял этот фильм в угоду сиюминутному пиару, — добавляет он. — Почему-то сразу вспоминается писательница Светлана Алексиевич, придумавшая образ разведчика, который коллекционировал отрезанные уши. Я до сих пор не могу понять, ради каких заказов и выгод она это делала».

Хорошо помнят про Афганскую войну и в Кемеровской области. За 10 лет боевых действий в Афганистан ушли почти четыре тысячи кузбасских ребят, некоторых из которых привозили обратно уже в цинковых гробах.

«Сама по себе война — это уже грязно. Все, что есть грязного в жизни, — это все там, — с нескрываемой болью говорит председатель правления Новокузнецкого городского отделения общероссийской общественной организации “Российский Союз ветеранов Афганистана” Сергей Ливадный. — Но у нее есть и другая, героическая сторона. Вот о ней надо рассказывать молодежи, а не про грязь, которой и так хватает. Мое мнение однозначно: показывать этот фильм не надо!».

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Как считает Ливадный, снимать надо про сильных. Людей, которые, попадая в трудные жизненные ситуации, делают все, чтобы их преодолеть и пойти дальше. А про слабых — зачем? Какой из них пример?

Такого же мнения и председатель Союза ветеранов Афганистана Юго-Восточного округа Москвы Владимир Костюченко.

Он вроде и понимает замысел режиссера и даже согласен с тем, что на войне было все, но стоит ли это самое «все» показывать — это уже вопрос.

«Я три раза прошел через Афган. Видел и мужество, и предательство, — вспоминает он в разговоре с Daily Storm. — На моей памяти много случаев, когда люди, воспитанные на примерах фронтовиков Великой Отечественной, отдавали свою жизнь даже не за страну, а за друга своего! Когда война, казалось бы, уже заканчивалась и можно было, прикрывшись приказом, не рисковать своей жизнью, они все равно шли спасать других. А дома — жена, дети… Они скучают и ждут. Но нет — товарищ в беде! И вот другой пример: советский сержант вдруг переходит на сторону духов. А чего переходит — непонятно. Вроде и служил хорошо, и уважением пользовался».

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По мнению афганца, Лунгин, снимая свой фильм, преследовал все что угодно, кроме цели создать что-то патриотическое. Ему хотелось того, что привлечет внимание.

«А это же всегда интересно, — продолжает Костюченко. — Криминал, например. Или секс, который когда-то взяли и показали в “Девятой роте”. Ну конечно, у нас все было: как это — целый год жить без женщин? В Великую Отечественную, говорят, тоже были походно-полевые жены. Героизм-патриотизм-вперед, но и не без этого!».

Фильм Павла Лунгина «Братство» основан на документальной истории вывода 108-й дивизии через перевал Саланг, которую режиссеру рассказал генерал армии Николай Ковалев. Это были эпизоды его личной военной биографии. Как признается Лунгин, лента получилась настолько пронзительной, что после просмотра к нему подошел член Совфеда Франц Клинцевич и сказал, что теперь надо пойти и немедленно выпить. Чем закончится официальная премьера, пока остается только догадываться, но то, что скандал с сенатором Игорем Морозовым сделал свое дело, не вызывает никаких сомнений. Как признались воины-афганцы, они обязательно пойдут на этот показ: очень уж хочется увидеть иной взгляд на события, в которых им когда-то довелось участвовать.

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