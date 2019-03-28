Павел Лунгин: История с сенатором закончилась. По крайней мере, я надеюсь
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Режиссер Павел Лунгин подвергся жесткой критике со стороны сенатора Совета Федерации Игоря Морозова, предложившего запретить показ его фильма «Братство». По мнению зампреда по образованию, лента искажает правду о войне в Афганистане и порочит советских воинов, которые выглядят в ней настоящими преступниками. В картине пьют, мародерствуют, дерутся
Рассказывая о своей картине, Павел Лунгин подчеркнул, что это такой же «непарадный патриотизм», как в фильме «Они сражались за Родину». Зрители увидят, как из тяжелого быта войны рождается
Как говорят в окружении самого Лунгина, сегодня страсти немного поутихли и режиссер вместе со своей командой сосредоточился на ожидании премьеры. Вопреки недовольству Совфеда она непременно состоится. И обязательно 9 мая.
«Не знаем, насколько кто успокоился, а кто нет, но Павел Семенович спокоен совершенно, — заверили нас. — К тому же нет таких причин думать, что картина плохая. Она прекрасная».
Бодр и воодушевлен, судя по голосу, и сам Лунгин. «Да, наверное, не надо уже про эту историю с сенатором, — добродушно говорит он, услышав наш вопрос. — Она уже закончилась. По крайней мере, я надеюсь, что это так!».
Между тем
«Я был командиром роты спецназа с 81-го по 83-й год, — рассказал Daily Storm полковник в отставке,
«Я думаю, что господин Лунгин снял этот фильм в угоду сиюминутному пиару, — добавляет он. —
Хорошо помнят про Афганскую войну и в Кемеровской области. За 10 лет боевых действий в Афганистан ушли почти четыре тысячи кузбасских ребят, некоторых из которых привозили обратно уже в цинковых гробах.
«Сама по себе война — это уже грязно. Все, что есть грязного в жизни, — это все там, — с нескрываемой болью говорит председатель правления Новокузнецкого городского отделения общероссийской общественной организации “Российский Союз ветеранов Афганистана” Сергей Ливадный. — Но у нее есть и другая, героическая сторона. Вот о ней надо рассказывать молодежи, а не про грязь, которой и так хватает. Мое мнение однозначно: показывать этот фильм не надо!».
Как считает Ливадный, снимать надо про сильных. Людей, которые, попадая в трудные жизненные ситуации, делают все, чтобы их преодолеть и пойти дальше. А про слабых — зачем? Какой из них пример?
Такого же мнения и председатель Союза ветеранов Афганистана
«Я три раза прошел через Афган. Видел и мужество, и предательство, — вспоминает он в разговоре с Daily Storm. — На моей памяти много случаев, когда люди, воспитанные на примерах фронтовиков Великой Отечественной, отдавали свою жизнь даже не за страну, а за друга своего! Когда война, казалось бы, уже заканчивалась и можно было, прикрывшись приказом, не рисковать своей жизнью, они все равно шли спасать других. А дома — жена, дети… Они скучают и ждут. Но нет — товарищ в беде! И вот другой пример: советский сержант вдруг переходит на сторону духов. А чего переходит — непонятно. Вроде и служил хорошо, и уважением пользовался».
По мнению афганца, Лунгин, снимая свой фильм, преследовал все что угодно, кроме цели создать
«А это же всегда интересно, — продолжает Костюченко. — Криминал, например. Или секс, который
Фильм Павла Лунгина «Братство» основан на документальной истории вывода 108-й дивизии через перевал Саланг, которую режиссеру рассказал генерал армии Николай Ковалев. Это были эпизоды его личной военной биографии. Как признается Лунгин, лента получилась настолько пронзительной, что после просмотра к нему подошел член Совфеда Франц Клинцевич и сказал, что теперь надо пойти и немедленно выпить. Чем закончится официальная премьера, пока остается только догадываться, но то, что скандал с сенатором Игорем Морозовым сделал свое дело, не вызывает никаких сомнений. Как признались