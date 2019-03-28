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20:35 (мск), источник: ТАСС

Медведев приостановил приказ об объединении Александринки и Театра имени Волкова

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр поручил главе минкультуры Владимиру Мединскому провести широкое общественное обсуждение этого вопроса.

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приостановил приказ министра культуры об объединении Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и поручил главе минкультуры провести широкое общественное обсуждение этого вопроса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

«В связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства РФ по вопросу объединения Александринского театра и Театра имени Федора Волкова и создания на их базе Первого национального театра, Дмитрий Медведев принял решение приостановить действие соответствующего приказа министра культуры РФ», — сказал Осипов журналистам.

«Кроме того, премьер-министр поручил Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля», — добавил пресс-секретарь.

Ранее в четверг Мединский подписал приказ, закрепляющий объединение двух театров. Целями этого обозначены в том числе оптимизация и эффективное использование бюджетных средств и реализация обменов и совместных проектов, сказано в документе. Решение вызвало разные оценки. В частности, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов высказался против и предложил провести обсуждение вопроса, а председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин выразил сомнение в том, что реформа будет полезна творческим коллективам.

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