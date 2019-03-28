Медведев приостановил приказ об объединении Александринки и Театра имени Волкова
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/.
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/.
«В связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства РФ по вопросу объединения Александринского театра и Театра имени Федора Волкова и создания на их базе Первого национального театра, Дмитрий Медведев принял решение приостановить действие соответствующего приказа министра культуры РФ», — сказал Осипов журналистам.
«Кроме того,
Ранее в четверг Мединский подписал приказ, закрепляющий объединение двух театров. Целями этого обозначены в том числе оптимизация и эффективное использование бюджетных средств и реализация обменов и совместных проектов, сказано в документе. Решение вызвало разные оценки. В частности, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов высказался против и предложил провести обсуждение вопроса, а председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин выразил сомнение в том, что реформа будет полезна творческим коллективам.