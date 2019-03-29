Правила обмена: как сэкономить на еде, одежде или времени
В мире осваивают свопы, на которых можно отдать ненужные предметы и подыскать
В мире осваивают свопы, на которых можно отдать ненужные предметы и подыскать
На фоне весенней лихорадки обновления в Сети множатся приглашения на свопы — мероприятия, на которых можно обменять ставшие ненужными предметы на то, что в хозяйстве действительно может пригодиться. И если сначала речь шла только об одежде, то теперь список практически не ограничен — в ход идут и цветочные горшки, и предметы с антресолей родительской квартиры. Пока в России этот тренд только набирает обороты, «Известия» собрали необычные примеры того, чем уже несколько лет активно меняются по всему миру.
Расцвет свопов во многом объясняется тем, что их философия полностью соответствует принципам ответственного потребления, которые в последнее время пользуются всё большей популярностью.
Обмен позволяет, как это принято теперь говорить, продлевать жизнь вещам и избегать лишних покупок. Особенно если речь идет о предметах, срок жизни которых (по крайней мере, у одного владельца) довольно невелик, в отличие от цен на такие предметы в магазинах — например, некоторых детских товарах, спортинвентаре, парфюме, предметах интерьера и даже украшениях.
Кроме того, свопы — формат на редкость гибкий. Применить его можно к любой категории предметов и даже к некоторым услугам; место проведения, как и состав участников, могут быть любыми. Провести его можно дома с участием ограниченного круга друзей, в культурном пространстве, ресторане или баре с десятками людей. Возможно, именно это делает их востребованными не только у бережливых представителей старшего поколения, но и у молодых людей.
Такие мероприятия позволяют «помирить» экономию (в конце концов, в самом принципе работы по бартеру ничего нового нет) и стремление к красивому образу жизни. В США, например, даже
Изначально, конечно, своим появлением свопы обязаны извечному стремлению человека сэкономить. Доступ на них почти всегда бесплатный, бесплатно новым владельцам достаются и приглянувшиеся вещи (их, правда, может
Базовые правила обычно общие для всех мероприятий такого рода. Предполагается, что каждый из участников приносит на такую встречу
Такая, подчеркнуто дружелюбная атмосфера — важная составляющая свопов, которые задуманы еще и как новый способ социализации. С их помощью, например, можно совместить расхламление квартиры или поиск вещей, которые позволят слегка обновить квартиру в экономрежиме, с общением с друзьями. На Западе, где такие мероприятия нередко проходят в районном формате, большинство участников и вовсе говорят, что приходят на них ради возможности познакомиться с соседями.
Еще несколько лет назад на западе набрали популярность мероприятия по обмену едой. По сути, они работают как небольшие рынки, отправляться на которые можно и без денег. Базовые правила простые: участники приносят приготовленные ими заготовки, сладости, выпечку и просто самостоятельно выращенные фрукты или овощи, которые раскладывают на столах. Каждый из продуктов сопровождается специальной карточкой, на которой те, кого заинтересовал тот или иной лот, могут оставить свое имя, а также написать, на что они готовы поменяться.
Изначально целей у такого мероприятия было несколько: избавиться от излишков еды (пригодится, например, тем, кто привык готовить большими порциями или воспринимает готовку скорее способ приятного досуга), узнать новые рецепты и познакомиться с соседями (если мероприятие проходит в пределах одного района) или единомышленниками.
«У нас, как у всех, оставались излишки еды. И я думала — может быть, я могу
Сначала она попробовала наладить обмен через Facebook, однако дело не пошло. И тогда женщина нашла сайт американского общества LA Food Swap, на котором были выложены рекомендации по организации собственных мероприятий в режиме реального времени. К 2013 году у ее движения было больше 150 участников по всей стране, а
Впрочем, с развитием моды на здоровый образ жизни и стремлением к сокращению отходов у так называемых
Правда, для тех, кого фактор «ручного труда» волнует меньше и кто хотел бы просто сэкономить на еде или не дать пропасть продуктам, есть альтернатива — сообщества
Обмен также может стать спасением для тех, кому нужны товары, которые не получится использовать на протяжении длительного времени, хотя срок жизни у них, может, и велик. Например, в светское мероприятие можно превратить обмен детской одеждой или игрушками, из которых дети выросли, а то и вовсе атрибутами для свадьбы (в канадском Ванкувере такой своп проходит ежегодно).
Работает этот принцип и в случае со всевозможными сезонными категориями. Скажем, на таких мероприятиях можно обменяться самодельными подарками для родных и близких — в том числе перед Новым годом, 8 Марта или 23 февраля — или тематическим декором. Перед тем же рождественским сезоном или ближе к Пасхе.
Есть, правда, и более «приземленные» варианты. Например, в Великобритании, где садоводство пользуется особой популярностью, из года в год проводятся мероприятия, на которых можно обменяться семенами, землей, цветочными горшками и всевозможными инструментами. Событие, актуальное для тех, кто хотел бы малой кровью озеленить участок, балкон или просто комнату к весне. Вариант попроще — цветочный своп (который, кстати, не так давно прошел в Москве), на котором участники могут обменяться домашними растениями или просто забрать домой цветок, который по
Категория, которая по степени популярности могла бы конкурировать с одеждой. Как и одежда, предметы интерьера и декора нередко заточены не только на удобство и комфорт, но и на то, чтобы доставлять владельцам эстетическое удовольствие, но нередко выходит так, что вторую функцию они выполняют (и перевыполняют) задолго до того, как придут в негодность. Выкинуть хорошую, но надоевшую вещь бывает жалко, настроения она не поднимает, а место продолжает занимать.
Между тем, надоевший постер, фоторамка, настольная лампа или даже мебель вполне могут прийтись ко двору в
Иногда меняются навыками или домашними услугами, хотя, конечно, от традиционных, «светских» свопов они отличаются радикально. И здесь всё ограничивается только фантазией людей — и их потребностями.
На протяжении довольно длительного времени я мучилась
из-зачувства вины, разрываясь между возможностью поиграть с детьми и необходимостью выполнить работу по дому.
Выходом для нее стал своп домашними обязанностями. Она нашла подругу, которой могла доверять достаточно, чтобы оставить с ней детей. После чего они договорились меняться ролями — пока одна убиралась в двух квартирах, другая брала к себе детей, и наоборот. Таким образом с одной стороны, можно было не переживать о том, что дети оказались лишены внимания, а с другой — сэкономить на услугах домработницы. Бонусом шло поддержание дружеских контактов. Правда, учитывая, что речь идет о детях и о возможности пустить в дом другого человека, меняться в данном случае можно только с теми, кому вы действительно готовы доверять. В этом, пожалуй, главное отличие такого «свопа» от других мероприятий.
Есть, правда, альтернативы более светские и менее обязывающие. Например, куда более популярным стал обмен ужинами (немного напоминающий тот же фуд-своп). В этом случае группа участников договаривается, что каждый из них с определенной периодичностью (можно делать так раз в месяц, а можно — каждый день) готовит еду на всех. Другие в это время отдыхают, но рано или поздно очередь дойдет до всех. На английском языке уже можно найти книги с рецептами специально для таких форматов — чтобы в процессе ненавязчиво продемонстрировать друзьям свои кулинарные таланты.
Искать ближайшие (и по датам, и по месту расположения) свопы лучше всего в соцсетях. В качестве альтернативы можно провести мероприятие дома, пригласив на него друзей и, по желанию, их знакомых. Правда, стоит иметь в виду, что, как правило, чем больше людей вовлечено в процесс, тем живее (и продуктивнее) он проходит.
Собираясь на мероприятие, стоит еще раз уточнить правила у организаторов —
И — это очень важный пункт — стоит помнить, что если на один предмет желающих может вовсе не найтись, то за другим может выстроиться очередь. Это значит, что даже если вы выразили заинтересованность в