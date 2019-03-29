Устроившая откровенную фотосессию педиатр объяснилась

По словам медика, на участие в откровенной фотосессии ее вдохновил Егор Горд (вероятно, имеется в виду автор книги и блога о саморазвитии — прим. «Ленты.ру»):
Он призывает девушек не стесняться, заняться собой, раскрепоститься, показать всему миру, на что ты способна. Я уже год читаю его, на этой волне я перестала стесняться себя.
Педиатр подчеркнула, что поучаствовала в фотопроекте в личных целях — «чтобы посмотрели друзья», добавив, что не собирается оправдываться за фотографии. «Я сама подобрала этот образ, ни с кем не советовалась. Когда увидела этот комплект одежды, поняла, что это именно то, что я хочу», — резюмировала она.
В свою очередь, фотограф Елена Щеголева заявила, что опубликовала снимки Орловой в своем
Ранее в сети появились откровенные снимки педиатра, которые вызвали волну негодования со стороны пользователей. Медик пояснила, что родители ее пациентов не возмущались и ставили ей классы в соцсетях. Руководство детской поликлиники приняло решение не увольнять Орлову.