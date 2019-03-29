Взлом по телефону
Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку.
Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку.
Банк России зафиксировал в последние месяцы резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков. В подавляющем большинстве случаев они происходят через подменные телефонные номера с использованием социальной инженерии. Банки и операторы связи готовы с этим бороться и даже предлагают реальные технические решения — но не могут решить, кто, кому и сколько должен заплатить. Поэтому гражданам пока остается лишь быть аккуратными со своими персональными данными и не откровенничать с неизвестными абонентами, пусть даже звонящим с телефона банков
Техника нападения
ФинЦЕРТ (подразделение ЦБ, отвечает за кибербезопасность) в отчете за 2018 год отметил резкий всплеск хищений средств с карт физических лиц. Общая сумма составила 1,4 млрд руб., что в 1,4 раза больше показателя 2017 года. Почти треть хищений пришлась по четвертый квартал и 97% атак были проведены с использованием социальной инженерии.
В начале 2019 года тренд усилился, причем злоумышленники при звонках потенциальным жертвам стали чаще использовать технологию подмены телефонного номера банка (так называемый А-номер) при использовании звонков через интернет. При таких звонках на экране телефона жертвы высвечивается реальный номер банка, а клиенту сообщают о попытке несанкционированного списания средств, называют его ФИО, номер паспорта, остаток по счету и даже последние трансакции.
Для защиты средств клиенту предлагают перевести их на специальный счет, сообщить полную информацию по карте, кодовое слово или данные из SMS. Нередко клиент, сбитый с толку информацией, которую может знать только банк, рассказывает незнакомцу в телефонной трубке все, о чем его просят. И после этого происходит хищение.
Для совершения подобных звонков злоумышленники используют
Есть и решения, позволяющие совершать звонок с номера, просто похожего на номер банка. Например, международные звонки с номера +880 (0) 555 5777, который похож на номер
По словам основателя компании DeviceLock (специализируется на защите персональных данных) Ашота Оганесяна, сообщения о звонках с использованием фальшивых номеров банка были еще в конце 2018 года, но тогда злоумышленникам не удавалось выдать себя за сотрудников, так как они обладали скудной информацией о клиентах.
«Январская атака на клиентов Сбербанка (см. “Ъ” от 30 января), когда злоумышленники знали уже паспортные данные и остатки по счетам, была более результативной, — отмечает он.— И она стала возможной только благодаря доступу злоумышленников к банковской тайне». По словам господина Оганесяна, сегодня «пробивка» данных по конкретному человеку доступна на черном рынке и можно за небольшие деньги по номеру телефона или полному имени владельца карты получить информацию об остатках на его счетах или трансакциях.
Один из
В самих банках подчеркивают, что источником информации совсем необязательно выступают их сотрудники. «Недавно стало известно о всплывшей базе данных новых автомобилей выпуска 2018 года по Москве и Московской области, — подтверждает руководитель лаборатории практического анализа защищенности “Инфосистемы Джет” Лука Сафонов.— В базе 121 тыс. записей, она содержит адреса телефонов, даты регистрационных действий, номера, марки и модели автомобилей, документы на них, номера паспортов, адреса и телефоны владельцев».
Еще один пример — появление в открытом доступе информации по заемщикам банков Южного, Уральского и Приволжского федеральных округов, рассказывает Ашот Оганесян. По косвенным признакам база принадлежала брокеру на рынке
Информацию об остатке на счете клиента и последних трансакциях мошенники могут выяснить, в том числе позвонив под видом клиента (с использованием той же технологии подмены А-номера) на автоинформатор банка. «Номер телефона клиента во многих банках позволяет пройти первичный уровень идентификации при звонке и получить доступ к подобной информации», — подтверждает глава департамента информационной безопасности
Техника защиты
Судя по официальным предупреждениям банков (Сбербанка, Райффайзенбанка, Юникредитбанка
Как отметили в Сбербанке, «оператор связи, пропуская через сеть такие вызовы, нарушает законодательство РФ (п. 9 ст. 46 закона “О связи”), поскольку не выполняет обязанность передать абонентский номер в неизменном виде». Кроме того, говорят в банке, оператор обязан прекратить оказание услуг по пропуску трафика на свою сеть (п. 10 той же статьи) в случае выявления подобных нарушений. Однако ответственность за совершение вызовов с подменой номера в российском законодательстве не предусмотрена. Поэтому, подчеркивают в Сбербанке, необходимо «срочно инициировать разработку и внесение соответствующих изменений в законодательство, устанавливающих ответственность лиц, совершающих подобные действия, и операторов связи, не соблюдающих возложенные на них обязанности».
«Необходимо объединение усилий с операторами сотовой связи, которые уже предлагают механизмы защиты», — добавляет Станислав Павлунин. В частности, с предложениями к банкирам уже вышли «Ростелеком» и Tele2. Компании деталей не раскрывают. Но «Ъ» удалось ознакомиться с презентацией Tele2: оператор обещает с помощью специальной платформы защитить клиентов не только от звонков с подменой номера самого банка, но и от звонков из
В
В «Вымпелкоме» сообщили, что совместно с банками «ищут и обсуждают варианты решений», причем технические системы компании «позволяют блокировать звонки с подменными номерами». По словам собеседника, знакомого с ситуацией в компании, техническое решение дорабатывается, в основе его лежит принцип работы платформы «Антифрод» одного из крупных европейских операторов, с банками обсуждаются детали.
В «МегаФоне» заверили «Ъ», что уже не один год оказывают банкам помощь в защите от мошенничества, связанного с подменой номера на официальную нумерацию банка при звонках клиентам. «Одновременно мы разрабатываем более функциональное решение, которое позволит покрыть и другие методы банковского мошенничества, когда злоумышленники при звонке используют подмену номера. Техническую готовность решения планируем к июлю этого года, о ценах пока говорить преждевременно», — сообщили в компании.
Еще одним вариантом решения проблемы, считают эксперты, могло бы быть ограничение для операторов связи пропуска трафика от номеров 8−800. Звонок должен проходить лишь в случае, когда номер закреплен за известным абонентом, но для этого необходим единый актуальный список номеров, а также внесение поправок в нормативные акты Минкомсвязи. В министерстве не ответили на запрос «Ъ».
В ЦБ уверены, что у операторов связи есть техническая возможности решить проблему мошенничеств через поддельные номера (см. интервью). Однако не решенным остается вопрос оплаты такой работы.
«Подобные звонки — фрод самого оператора связи, следовательно, и бороться с подобным фродом обязан сам оператор и за свой счет», — уверен собеседник «Ъ» в крупном банке. «Создание решения для борьбы с подменой номера требует времени и значительных ресурсов и потому будет коммерческим», — возражает
Что делать без техники
Пока ЦБ и Минкомсвязи, банки и операторы связи ищут решение проблемы и спорят о его финансировании, спасение средств клиентов
Если банк видит несанкционированную трансакцию, он ее сам блокирует и лишь после этого связывается с клиентом. Если же вам сообщают о непонятной операции и предлагают ее заблокировать — перед вами мошенник.
Часто при мошеннических звонках клиент слышит «звуки колл-центра». Это подозрительный сигнал — в реальных
И главное, никогда, ни при каких условиях нельзя
При поступлении звонка о несанкционированной операции по вашей карте необходимо положить трубку и самостоятельно позвонить в банк по официальному номеру.
Главное помнить, что если вы поверили мошенникам и сообщили свои данные, то средства вам банк не вернет — вы нарушите правила обращения с электронным средством платежа.
Вероника Горячева