Минтруд РФ проработает оценку высоких эмоциональных нагрузок на работе

«Предложение разработать методики оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные нагрузки, интеллектуальные нагрузки, режим работы, принадлежит профсоюзной стороне. Этот вопрос требует тщательной проработки, будет обсуждаться сторонами социального партнерства», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства в пятницу, отвечая на запрос агентства.
Ранее газета «Известия» сообщила, что работодателей могут обязать учитывать эмоциональные и интеллектуальные нагрузки на работе, в том числе из-за неудобного рабочего графика и других факторов.
Эксперты считают, что нововведение, если оно будет принято, может коснуться работников правоохранительных органов, авиадиспетчеров, машинистов электропоездов, медиков, педагогов и журналистов.