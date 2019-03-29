Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
Загоревшуюся BMW пришлось сутки держать под водой (фото)
Откровенная фотосессия педиатра разгневала соцсети
Постройневшая Пелагея похвасталась осиной талией (фото)
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
Больше половины 5-классников испытывают сложности с математикой
3-летний мальчик перезнакомился со всеми пассажирами самолета
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
Дана Борисова рассказала о сексуальной зависимости - подробности
Опубликованы фото Софии Ротару после химиотерапии
Мужа Алсу заподозрили в изменах певице
Причина измены: виноваты вы сами, а не любовница
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Московские кафе с животными могут закрыть
Москвичи начали покидать город
Фоторепортажи
10Мир отметил День святого Патрика
15Названо «Европейское дерево года»
12:11 (мск), источник: Интерфакс

Минтруд РФ проработает оценку высоких эмоциональных нагрузок на работе

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Министерство труда и социальной защиты России заявило, что инициатива о дополнительной оценке эмоциональных и интеллектуальных нагрузок обсуждается профсоюзами и работодателями.

Источник: AP 2019

«Предложение разработать методики оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные нагрузки, интеллектуальные нагрузки, режим работы, принадлежит профсоюзной стороне. Этот вопрос требует тщательной проработки, будет обсуждаться сторонами социального партнерства», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства в пятницу, отвечая на запрос агентства.

Ранее газета «Известия» сообщила, что работодателей могут обязать учитывать эмоциональные и интеллектуальные нагрузки на работе, в том числе из-за неудобного рабочего графика и других факторов.

Методику оценки таких факторов, по данным издания, обсуждали на совещании в Минтруде ранее в марте. В итоге может быть введена «прибавка за вредность».

Эксперты считают, что нововведение, если оно будет принято, может коснуться работников правоохранительных органов, авиадиспетчеров, машинистов электропоездов, медиков, педагогов и журналистов.

Читайте также

Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море
В Думу внесли закон о праве работника выбирать зарплатный банк
Лавров начал переговоры с главой МИД Турции шуткой про танцы
Устроивший ДТП водитель сдался полиции после призыва Кадырова
Названы главные причины отказа в ипотеке
Спорт
Без Загитовой и Медведевой: как России стать чемпионом Сборная России выигрывала серебряные медали на последних двух командных чемпионатах мира, но поедет в Японию без лучших одиночниц — Алины Загитовой и Евгении Медведевой
Hi-Tech
Что не так с самым современным авианосцем США Полный провал...
Авто
Дешевле — только пешком: «Лада Гранта» против почти «японца» Выбор от безысходности: самый популярный автомобиль в России или клон под японской маркой Datsun? Отличий больше, чем кажется
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Кейт Миддлтон встретилась со скаутами Герцогиня восхитила юных поклонников (фото)
Леди
Мужа Алсу заподозрили в изменах певице СМИ отреагировали на недавнее интервью певицы.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь