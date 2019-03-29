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18:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы

В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы. Фотографию находки опубликовали в группе Trapman Bermagui в Facebook.

В четверг, 28 марта, рыбак по имени Джейсон (Jason) ловил акул у берегов австралийского города Бермаги, штат Новый Южный Уэльс, когда заметил в воде останки существа. «Это все, что осталось от этой акулы-мако. К сожалению, мы не видели, кто отгрыз ей голову, но это кто-то невероятно огромный! Одна только голова весит около 100 килограммов», — подписал автор снимка.

So this was all we got back of this monster mako. Unfortunately we didn't see what ate it but must of been impressive!!...

Опубликовано Trapman Bermagui Четверг, 28 марта 2019 г.

Пользователи сети принялись обсуждать возможные причины смерти морского хищника. «По всей видимости, на него напали сразу две акулы», — предположил Аарон Смит (Aaron Smith). «Это 100 процентов была огромная тигровая акула», — заявил другой комментатор. «Мне кажется, его атаковала косатка», — заключил пользователь по имени Дэмиен (Damien).

Акула-мако может достигать до 3,8 метра в длину и весить до полутонны. Она считается наиболее быстрой из всех существующих акул и способна развить скорость до 74 километров в час.

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