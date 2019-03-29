AFP: умерла режиссер Аньес Варда
ТАСС, 29 марта. Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщило в пятницу AFP со ссылкой на ее семью.
ТАСС, 29 марта. Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщило в пятницу AFP со ссылкой на ее семью.
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Аньес Варда — кинорежиссер, сценарист и продюсер — известна своими работами «Клео от 5 до 7» (Cleo from 5 to 7, 1962), «Последнее танго в Париже» (Ultimo tango a Parigi, 1972), «Счастье» (Le Bonheur, 2013), а также фильмом о женском движении «Одна поет, другая — нет» (One Sings, the Other Doesn’t, 1977).