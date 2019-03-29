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14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дмитрий Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» (видео)

Ожидается, что общение премьер-министра с пользователями продлится около часа.

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8
фотографий
8
фотографий

В преддверии 25-летия Рунета премьер-министр Дмитрий Медведев общается с россиянами в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте». Общение с премьером начнется около 14:30 по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прямой эфир доступен в соцсети «ВКонтакте» — на странице правительства России, а также на страницах председателя правительства и мероприятия #VKLive с Медведевым.

Ожидается, что общение продлится примерно час, а в эфире прозвучат вопросы по наиболее актуальным темам.

Как рассказали в пресс-службе кабинета министров, сбор вопросов шел на специально созданной к мероприятию странице во «ВКонтакте», где любой зарегистрированный пользователь соцсети мог задать интересующий его вопрос. Для этого был создан специальный чат-бот с рубрикацией при приеме вопросов. Подобный формат опробован впервые.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев прибыл в офис компании Mail.ru, где провел встречу с руководителями ведущих российских IТ-компаний Mail.ru Group и Yandex.

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