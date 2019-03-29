Дмитрий Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» (видео)
Ожидается, что общение
Ожидается, что общение
В преддверии 25-летия Рунета
Прямой эфир доступен в соцсети «ВКонтакте» — на странице правительства России, а также на страницах председателя правительства и мероприятия #VKLive с Медведевым.
Ожидается, что общение продлится примерно час, а в эфире прозвучат вопросы по наиболее актуальным темам.
Как рассказали в
Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев прибыл в офис компании Mail.ru, где провел встречу с руководителями ведущих российских